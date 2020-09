Für Hundeliebhaber und Knobelfans:

Do, 09/17/2020 - 11:12

Ran an die Leinen

Das Set enthält sieben Spielelemente: drei Hundebesitzer in Gelb, Blau und Rot mit Hunden, einen freilaufenden Hund, zwei Katzen und einen Baum. Die Leinen der drei Hundebesitzer sind unterschiedlich lang und müssen immer gespannt sein. Dabei dürfen Knobelfans sie nur horizontal oder vertikal, nicht diagonal auf das Spielfeld setzen und dabei nie die anderen Hundebesitzer oder Tiere berühren. Wie im wahren Leben! Das gelbe und das rote Herrchen haben so lange Leinen, dass sie auch im 90 Grad-Winkel um einen Baum herum gelegt werden können. Dabei muss der Spieler manchmal ganz schön um die Ecke denken.

Kompakt für unterwegs

Das Denk- und Logikspiel bietet mit 80 Aufgaben genügend Herausforderungen von Starter bis Master. Am Ende bleiben nur noch wenige weiß dargestellte Hundebesitzer, Katzen, Hunde und der Baum, sodass es richtig knifflig wird. Das macht Spaß und regt die grauen Zellen an. Außerdem werden räumliches Denken und Problemlösen geschult. Praktisch für unterwegs: In dem SmartGames-Set ist eine Leinentasche mit Hundemotiv enthalten, die samt Spielbrett, Figuren und Anleitung überall hin mitgenommen werden kann.

Verfügbarkeit

Bei Fuß! ist ab Oktober im gut sortierten Fachhandel, online und im SmartGames-Shop unter www.shop.smartgames.eu für 20 Euro erhältlich. Weitere Infos zum Spiel gibt es in diesem Video: https://www.youtube.com/watch?v=ZU2G5DZ0myA

SMART Toys and Games GmbH

Markus Becker

An der Pönt 46

40885 Ratingen

Deutschland

E-Mail: melinda@blattert-pr.de

Homepage: https://www.smartgames.eu/de

Telefon: +49 (0) 69-42602974

Pressekontakt

blattertPR GbR

Melinda Hübner

Färberstraße 71

60594 Frankfurt

Deutschland

E-Mail: melinda@blattert-pr.de

Homepage: https://www.blattert-pr.de/

Telefon: +49 (0) 69-42602974