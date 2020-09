Maritimer Puzzlespaß:

Strand Spiele: Wer findet den richtigen Weg?

Jeder kennt es: Kaum am Strand angekommen, sausen die Kids mit all ihren Spielsachen los, bauen Sandburgen oder kicken mit dem Ball. Doch schnell geht dabei etwas verloren. Jetzt heißt es - den richtigen Weg zu seinen Badeutensilien, Spielsachen oder Freunden zu finden. In jeder Aufgabe ist vorgegeben, welcher Weg zu welchem Gegenstand führt. Nun platziert der Spieler alle Puzzleteile so auf dem Spielfeld, dass nur noch die Strandbesucher und ihre geliebten Utensilien zu sehen sind. Besonders knifflig wird es, wenn der Weg beispielsweise zur Schaufel und zum Schwimmreifen führen soll. Das liebevoll illustrierte Puzzle im praktischen Ringbuchformat lässt sich nicht nur am Strand, sondern auch zuhause spielen und sorgt damit garantiert für Urlaubsfeeling.

Flippin Dolphins: Knobelspaß mit sprunghaften Delfinen

Die Delfine sehen zwar süß aus, aber sie haben es in sich: Im Aufgabenheft wird ein Bildausschnitt der Meeresoberfläche gezeigt. Einige Delfine springen aus dem Wasser, andere tauchen ein, es gibt große, kleine, helle, dunkle, manche haben den Mund geöffnet, andere geschlossen. Wer genau aufpasst, legt die Delfine so wie in der Aufgabe angegeben auf die magnetische Unterlage. Anschließend wird das Brett mit den anderen Puzzleteilen vervollständigt. Liegt also schon am Anfang einer der Delfine falsch, geht die Aufgabe nicht auf. Wie bei allen SmartGames gibt es zusätzlich zu den Knobelaufgaben auch einen Lösungsteil, in dem im Notfall gespickt werden darf.

Verfügbarkeit

Strand Spiele und Flippin Dolphins gibt es ab sofort im gut sortierten Fachhandel und online zu einer UVP von 11 EUR.

