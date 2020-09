Herausforderung Immobilienverkauf

Die Nachfrage nach Immobilien ist in Wiesbaden und Umgebung hoch. Wer jetzt verkaufen möchte, kann hohe Preise erzielen. Doch wie sieht das optimale Vorgehen aus? Der erfahrene Immobilienmakler Sascha Rückert kennt die organisatorischen und administrativen Herausforderungen, die der Verkauf einer Wohnung oder eines Hauses mit sich bringt und leitet seine Kunden gekonnt durch den gesamten Verkaufsprozess.

Soll eine Immobilie verkauft werden, gilt es, Interessenten zu prüfen, Besichtigungstermine zu vereinbaren und durchzuführen sowie einen rechtsgültigen Kaufvertrag aufzusetzen. "Viele unserer Kunden unterschätzen den Aufwand und die Aufgabenvielfalt, die bei einem Immobilienverkauf anfallen", erklärt Sascha Rückert, Inhaber von Rückert Immobilien aus Wiesbaden. "Denn soll eine Eigentumswohnung oder ein Haus schnellstmöglich und zu einem zufriedenstellenden Preis verkauft werden, stellt dies im Prinzip einen Vollzeit-Job für Vollzeit-Profis dar. Privatleute haben dafür in der Regel neben Beruf und Familie kaum Zeit."

Daher bietet Rückert Immobilien Immobilienbesitzern ein Komplettangebot an, das das gesamte Verkaufsmanagement umfasst. Das Team kümmert sich um die Wertermittlung, die Kaufpreisfindung, die Vermarktung und die Besichtigungen. Sie stehen bei Fragen zum Notartermin oder zur Vertragsgestaltung zur Verfügung und kümmern sich um einen reibungslosen Ablauf.

"Dabei sind uns die individuellen Anliegen der Verkäufer sehr wichtig. Manche wünschen ein diskretes Vorgehen, weil eine Scheidung der Grund für den Verkauf ist. Manche möchten in der jetzigen Zeit mit der Covid-19-Pandemie die Besichtigungstermine in den eigenen vier Wänden auf ein Minimum reduzieren und sind froh über unser Angebot der Online-Besichtigungen. In jedem Fall haben wir immer ein offenes Ohr für die Wünsche unserer Kunden", so Immobilienexperte Rückert abschließend.

