Erfolgreiches Konzept für neues Gaming-Zentrum in Köln

Im August 2020 wurde in der Saturn-Filiale am Hansaring in Köln die XPERION Arena eröffnet. Für die Planung, Konzeption und Umsetzung einer der innovativen Flächen des Gaming-Zentrums ist die ALGROUP GmbH verantwortlich. Als Digital Signage Experte hat das Team von ALGOUP mit exzeptionellen Textilspannrahmen, einer LED-Wall und speziellen Gaming-Seats eine einzigartige Erlebniswelt geschaffen, die von nun an alle Gaming-Fans begeistert.

XPERION gilt schon jetzt als größtes und spannendstes Gaming-Paradies Europas. Mitten in Köln findet sich auf über 3000 Quadratmetern alles, was das Gaming-Herz begehrt. Um dies zu ermöglichen, hat sich das gesamte Team der ALGROUP GmbH ins Zeug gelegt."Für einen unserer Key-Account-Kunden aus dem Bereich Entertainment/Gaming schaffen wir mit dieser Entwicklung eine neue Shopper-Experience und setzen im Bereich Shop-in-Shop ein weiteres Highlight durch großflächiges Digital Signage", erklärt Geschäftsführer Giovanni Russo.

Ein Planungsteam aus allen Fachbereichen bei ALGROUP hat das Konzept zur Ausgestaltung der Fläche gemeinsam erstellt. "Dies ist für uns ein besonderes Projekt, in dem wir als Hersteller von Werbesystemen, mit Textilspannrahmen als Schwerpunkt, unsere gesamten Fähigkeiten zeigen durften. Dies beginnt im Projektmanagement bei Konzept und Design, geht über die Konstruktion sowie Produktion und endet in der Montage vor Ort", führt Maike Schumacher, die Vertriebsleiterin im Unternehmen ist, aus.

Besondere Schwerpunkte bilden die LED-Wall, die speziellen Gaming-Seats und eine Rund-Couch in Sonderanfertigung. Über den Saturn-Regieraum werden individuelle Videoinhalte für die Wall eingespeist und mit einer Auflösung von 1.536.000 Pixel auf einer Fläche von 3200 x 1920 mm dargestellt. Die Gaming-Seats zeichnen sich dadurch aus, dass lichtleitende RGB-Scheiben unterhalb der Sitze verbaut wurden und diese über Minibewegungsmelder angesteuert werden. Die Rund-Couch ist eine individuelle Anfertigung und beeindruckt mit einem Durchmesser von 1400 mm.

Von der Anfrage bis zur Fertigstellung hat es gerade mal fünf Monate gedauert. Von Anfang an hat ALGROUP großen Wert auf die Machbarkeit gelegt und die Zielsetzung von maximalem Entertainment und weniger Warenplatzierung verfolgt.

Weitere Informationen zu diesem Thema und zu LED Spannrahmen, Messedesign oder Hauswand Werbung finden Interessierte auf https://www.algroup.de.

ALGROUP GmbH

Paula Bär

Waltherstraße 49-51

51069 Köln

Deutschland

E-Mail: info@algroup.de

Homepage: https://www.algroup.de

Telefon: 0221 / 68 93 23 0

Pressekontakt

wavepoint GmbH & Co. KG

Lisa Petzold-Sauerl

Josefstraße 10

51377 Leverkusen

Deutschland

E-Mail: info@wavepoint.de

Homepage: https://www.wavepoint.de

Telefon: 0214 7079011