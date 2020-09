Das luxuriöse Wohnprojekt Alexia Life bietet individuelle Gestaltungsmöglichkeiten

Wer sich auf der Suche nach einem modernen und individuell gestalteten neuen Zuhause befindet, findet in der luxuriösen Wohnanlage "Alexia Life" alles, wonach er oder sie sucht. Denn ganz nach dem Motto "The place to build your dreams" bieten die Ein- bis Vierzimmer Apartments und Penthäuser in "Alexia Life" zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten. So können Eigentümer nicht nur zwischen zahlreichen Materialien wählen, sondern nach Wunsch auch Umbauten durchführen lassen. Denn für die Bewohner des neuen Zuhause soll alles genau so sein, wie sie es sich schon immer gewünscht haben.

"Das Neubauprojekt "Alexia Life" bietet ein Maximum an Flexibilität und Individualität. Ob in einem optimal geschnittenen Einzimmerapartment, einer Erdgeschosswohnung mit privatem Garten oder einem großflächigen Penthaus mit vier Zimmern und einer großen Dachterrasse, die moderne Anlage im neuen Wohnviertel "Las Mesas" bietet für jeden Geschmack den passenden Grundriss", sagt Christiane Tiebel, Sales Agent von newEstepona.

Ist die Wahl auf ein Apartment gefallen, können sich die neuen Eigentümer aus einer Vielzahl von Materialien jedes Zimmer nach ihrem eigenen Geschmack individuell gestalten lassen. Auch wer beispielsweise nur zwei Schlafzimmer benötigt, diese aber sehr groß sein sollen, kann aus einem Dreizimmer-Apartment eine luxuriöse Zweizimmerwohnung gestalten lassen. Wer schon immer von einem Jacuzzi auf der Dachterrasse, einer Outdoor-Grillstation oder einem gemütlichen Kamin im Wohnzimmer geträumt hat, kann in "Alexia Life" seine Wünsche problemlos realisieren lassen.

Die erste Bauphase des exklusiven Wohnprojekts bieten Zwei- bis Vierzimmerapartments mit Grundflächen zwischen 107 und 183 Quadratmetern. Wer auf der Suche nach einem Einzimmerapartment ist, wird in der zweiten Bauphase fündig. Die Wohnflächen betragen hier zwischen 70 Quadratmetern in den kleinen Wohnungen und bis zu 360 Quadratmetern in den großen Penthäusern. Insgesamt gehören zu jeder Phase vier Blöcke mit 52 Residenzen in der ersten und 41 Einheiten in der zweiten Phase.

Dank der erhöhten Lage ist eine traumhafter Meerblick garantiert. Mitten in dem neuen Wohnviertel Las Mesas lädt ein großer Park zum Spazierengehen ein, ebenso befinden sich alle Dinge des täglichen Bedarfs, wie Geschäfte, Restaurant oder Ärzte in unmittelbarer Nähe. Esteponas malerischer Hafen, die typisch andalusische Altstadt sowie die zahlreichen Sandstrände sind nur einen Spaziergang entfernt.

Doch wer sich eine kleine Auszeit gönnen möchte und lieber Zuhause bleibt, findet im Gemeinschaftsbereich von "Alexia Life" ausreichend Möglichkeiten zu entspannen oder etwas zu erleben. Zwei Swimmingpools für Kinder und Erwachsene, ein Spielplatz für Kinder, ein Fitnessstudio sowie ein Social Club mit einem Gourmetbereich gehören genauso zur Anlage wie private Tiefgaragenstellplätze und Abstellräume.

Zudem zeichnet sich das Neubauprojekt "Alexia Life" durch eine hohe Bauqualität, ein zeitgenössisches Design und höchste Ansprüche an moderne Technik und Energieeffizienz aus. Mit einem innovativen Energieeinsparungssystem lassen sich nicht nur die Nebenkosten senken, die Bewohner von "Alexia Life" entscheiden sich zudem für eine umweltfreundliche Lebensweise und hohe Wohnqualität.

Die Residenzen in Phase 1 sind ab einem Kaufpreis ab 293.000 Euro, die Apartments in Phase 2 ab 271.000 Euro erhältlich. Die Fertigstellung der Anlage ist für das Frühjahr 2022 geplant.

Weitere Informationen zu Alexia Life in deutscher oder zu Alexia Life in englischer Sprache sowie zu Haus Estepona finden Interessenten auch unter https://www.newestepona.com.

NewEstepona.com

Christiane Tiebel

El Pinar del Seghers, Fase 18-19 15

29680 Estepona

Spanien

E-Mail: info@newestepona.com

Homepage: https://www.newestepona.com

Telefon: 0214 / 33010666

Pressekontakt

wavepoint GmbH & Co. KG

Alexandra Hajok

Josefstraße 10

51377 Leverkusen

Deutschland

E-Mail: info@wavepoint.de

Homepage: https://www.wavepoint.de

Telefon: 0214 7079011