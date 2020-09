Mastervolt MLI Ultra - neue Lithium-Ionen-Batterieserie sorgt für zuverlässige Stromversorgung in Sonder- und Einsatzfahrzeugen

- Robuste und sichere Lithium-Ionen-Batterien mit langer Lebensdauer von bis zu 3500 Ladezyklen

- Schnelles Aufladen innerhalb von 60 Minuten

München, 1. September 2020 - Mastervolt, einer der führenden Anbieter von zuverlässigen netzunabhängigen Stromlösungen, präsentiert eine neue Generation von Lithium-Ionen-Batterien für eine sichere Stromversorgung in Sonder- und Einsatzfahrzeugen. Die neuen MLI Ultra-Batterien zeichnen sich durch hohe Kapazitäten und Sicherheitsstandards aus und sind in drei verschiedenen Ausführungen verfügbar: MLI Ultra 12/2750, 12/5500 und 24/5500.

Die MLI Ultra-Batterien eignen sich für den Einsatz in Fahrzeugen, die auf eine zuverlässige netzunabhängige Stromversorgung angewiesen sind. Das macht die Batterien zur idealen Komponente in Einsatzfahrzeugen, beispielsweise für Polizei, Feuerwehr, Rettungs- oder Abschleppdienste: Überall dort, wo eine lange Lebensdauer, ein geringes Gewicht, schnelle Ladezeiten und die Robustheit von Batterien essenziell sind.

Belastbar und leistungsstark

Auch unter fordernden Einsatzbedingungen wie Erschütterungen oder Schwankungen während der Fahrt liefern die kapazitätsstarken Lithium-Ionen-Batterien die benötigte Menge an Strom für alle angeschlossenen Geräte. Sie sind besonders geeignet für eine hohe Zahl an Lade-Entlade-Zyklen wie beispielsweise beim Betrieb von Elektromotoren oder Klimaanlagen. Das Wiederaufladen geschieht innerhalb von 60 Minuten; dies stellt sicher, dass alle Geräte im Fahrzeug innerhalb kürzester Zeit wieder einsatzbereit sind. Durch die Kombination eines Batterie-Management-Systems (BMS) mit hochwertigen Lithium-Eisenphosphat-Zellen (LiFePO4) erreichen die MLI Ultra-Batterien eine Lebensdauer von 3500 Ladezyklen bei einer Endladungstiefe von 80 Prozent - das spart Kosten und Wartungsaufwand. Im Vergleich zu einer herkömmlichen Blei-Säure-Batterie entspricht das mehr als der dreifachen Lebensdauer.

Zuverlässig und sicher, leichte Installation

Die MLI Ultra-Batterien können über eine MasterBus-Kommunikationsschnittstelle mit jedem Mastervolt-Batterieladegerät verbunden werden. Außerdem sind die Batterien kompatibel mit CZone- und NMEA-2000-Protokollen und ermöglichen eine einfache und schnelle Integration in elektrische Systeme. So sind Ladezustand und Funktionsfähigkeit der Batterie jederzeit überprüfbar. CE- und E-Kennzeichnung belegen zudem eine hohe Qualität und Sicherheit der Lithium-Ionen-Batterien. Beim Einbau spart eine MLI Ultra-Batterie bis zu 70 Prozent an Platz und Gewicht im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien. Zwei integrierte Griffe und Aussparungen für die Installation der Kabel sorgen für eine einfache Installation. Auch die leicht zugänglichen und geschützten Batteriepole sparen Einbauzeit und eine zusätzliche Isolierung.

Merkmale

- Leistungsstarke, robuste Lithium-Ionen-Batterien

- BMS und LiFePO4-Zellen nach höchsten Sicherheitsstandards

- Spart bis zu 70 % an Platz und Gewicht

- Dreimal längere Lebensdauer als herkömmliche Blei-Säure-Batterien

- Schnelles Laden innerhalb von 60 Minuten

- Hoher C-Koeffizient von 2,5 C für die Ladung und Entladung

- Integrierte Batterieüberwachung (Ah-Verbrauch und Ladezustand)

- Reihenschaltung von bis zu 10 Batterien möglich

- MasterBus-Kommunikationsschnittstelle für jedes Mastervolt-Batterieladegerät

- Neue Halterung zur Befestigung des Sicherheitsrelais direkt an den Batterien

- Kompatibel mit CZone und NMEA 2000

- Geprüft nach Transporttest UN38.3

- Wasserdichter Elektronikbereich

- CE- und E-Kennzeichnung (vorhanden); DNV-GL-Kennzeichnung (in Vorbereitung)

Um die Sicherheit noch weiter zu erhöhen, gibt Mastervolt die Verwendung eines Sicherheitsrelais als obligatorischen Bestandteil der Batterieanlage vor.

Sicherheitsrelais 12 Volt, Artikel-Nr. 7700-BSS (https://www.bluesea.com/products/7700/ML-RBS_Remote_Battery_Switch_with_Manual_Control_-_12V_DC_500A), 24 Volt, Artikel-Nr. 7702-BSS (https://www.bluesea.com/products/7702/ML-RBS_Remote_Battery_Switch_with_Manual_Control_-_24V_DC_500A).

Preise & Verfügbarkeit

Die MLI-Batterien sind ab sofort je nach Modell zum Einzelhandelspreis von 2845 EUR bis 5000 EUR im Fachhandel erhältlich (siehe hierzu auch: https://www.mastervolt.de/handlersuche/). Weitere Informationen zu den Produkten gibt es unter https://www.mastervolt.de/produkte/li-ion/.

