PowerPoint Service für Ihr Unternehmen

In vielen Berufen gehört die Arbeit mit Präsentationen zum täglichen Handwerk. So müssen sowohl inner-betriebliche Vorgänge und Arbeitsergebnisse dokumentiert und gegenüber Vorgesetzten, Kollegen und B2B-Partnern vorgestellt werden, als auch Auftragsarbeiten vor Kunden präsentiert werden. Typische Anwender und Nutzer von Präsentationen sind dabei beispielsweise Marktforschungsunternehmen, unternehmensinterne Marketingabteilungen aber auch Produktdesigner oder andere auftragsorientierte Agenturen und Betriebe.

Und wie werden Präsentationen dabei erstellt?

Na klar, mit Microsoft PowerPoint (zumindest in 95% der Fälle)!

Doch was tut man, wenn Zeitdruck und Deadlines von kollidierenden Projekten es unmöglich machen, sich der Erstellung und Gestaltung der PowerPoint-Präsentation selbst anzunehmen?

Der PowerPoint-Service der Präsentationsagentur Chart Factory schafft Abhilfe.

Wir sind Ihr Experte für professionelle Business-Präsentationen sowie Template- und Vorlagendesign in PowerPoint. Ob Unternehmenspräsentation, Produktpräsentation oder auch Vorträge - unsere PowerPoint-Agentur hilft Ihnen, Ihre Informationen auf den Punkt und in ein modernes Design zu bringen.

Wir visualisieren komplexe Inhalte in kürzester Zeit ansprechend, verständlich und setzen Ihre Zahlen, Daten und Fakten gekonnt in Szene.

Der Service unserer Präsentationsagentur umfasst:

Entwicklung und Layout von individuellen Folienmastern (Template- und Vorlagendesign) in Ihrem Corporate Design

Ansprechende, informative und innovative Umsetzung der Charts nach Ihren individuellen Vorstellungen/Anforderungen und dem jeweiligen Corporate Design

Bedarfsgerechte Animation Ihrer Inhalte

Redraw - grafischer Support auf Basis Ihrer Skizzen

Gestalterische Optimierung bereits vorhandener Präsentationen

Formatumstellung z.B. von 4:3 auf das modernere 16:9 Format

Erstellung von Chartbibliotheken, Infografiken und Dashboards

Zusammenstellung und Layout themenspezifischer Icons zur bildlichen Strukturierung des Contents Ihrer Präsentationen

Mit unserer Leidenschaft für PowerPoint und langjähriger Expertise helfen wir Ihnen Ihre Zielgruppen zu begeistern.

Chart Factory

Daniela Ludwig

Mahlerstr. 17

13088 Berlin

Deutschland

E-Mail: ludwig@chart-factory.de

Homepage: https://chart-factory.de/

Telefon: 03092372543

