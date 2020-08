Erfolgbringende Instrumente gewinnen und den Weg zu mehr Stärken-Bewusstsein finden

Wien im August 2020 - Insbesondere innovativ ist das Webinar "Schwächen schwächen stärkt Stärken" vom Business- und Erfolgs-Coach Peter Kornfeind, das ihn zu einer Ausnahmeerscheinung macht. Das Webinar löst in Rekord-Geschwindigkeit ein uraltes Problem, optimal mit eigenen Schwächen umzugehen und sich mehr um Talente und Stärken zu kümmern. Mehr darüber finden Sie ab sofort unter: https://my.gut-aufgestellt.com/schwaechen_schwaechen

Der renommierte Business- und Erfolgs-Coach Peter Kornfeind wird in Insiderkreisen für die pfiffige Promotion von diesem einmaligen Webinar "Schwächen schwächen stärkt Stärken" geschätzt und stößt bei Kunden auf eine hohe Akzeptanz. Das Webinar "Schwächen schwächen stärkt Stärken" besticht dadurch, dass in jedem Webinar-Segment einige Techniken gelehrt werden, die die Teilnehmer direkt nach dem Webinar anwenden können! Die Kunden erhalten wertvolle Instrumente, um mehr Anerkennung von wichtigen Personen zu bekommen und selbstbewusster aufzutreten. Sie gewinnen erfolgsbringende Techniken, die es ermöglichen, ihre Leistungsfähigkeit bei gleichem Zeitaufwand zu steigern und besser mit Personen zurechtzukommen, mit denen es bisher nicht so einfach war. Mehr über das Webinar: https://my.gut-aufgestellt.com/schwaechen_schwaechen

Webinar-Teilnehmer lernen mehr eigene Stärken als Schwächen kennen und wie sie mehr Stärken-Bewusstsein entwickeln. Das Webinar "Schwächen schwächen stärkt Stärken" besticht durch die optimale Verteilung von Aufmerksamkeit für Stärken und Schwächen, was die Lebensqualität verbessert und mehr Zufriedenheit bringt. Webinar-Teilnehmer finden heraus, dass sie in ganz vielen Bereichen gut genug sind und öfter gut gelaunt sind.

Peter Kornfeind sagte zu diesem Thema: "Unser praxisorientierter Ansatz schafft für die Kunden die optimale Grundlage, das Gelernte zügig in ihre Praxis umzusetzen. Dieses Webinar ist das Ergebnis aus der Zusammenarbeit mit mehr als 10.000 Personen."

Die Coaching-Produkte vom Erfolgsexperten Peter Kornfeind behaupten sich im Markt. Und das nach Meinung vieler Experten selbstverständlich zu Recht. Am Hauptsitz in Wien werden permanent neue und zukunftsweisende Dienstleistungen entwickelt.

Kornfeind KG

Peter Kornfeind

Chwallagasse 2/3a

1060 Wien

Österreich

E-Mail: pk@gut-aufgestellt.com

Homepage: http://www.gut-aufgestellt.com

Telefon: +43 664 545 13 56

