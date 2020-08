Moderne Anlage "Cortijo del Golf" ist umgeben von renommierten Golfplätzen

Im südlichen Spanien wird ein traditionelles Landhaus als "Cortijo" bezeichnet. "Cortijo del Golf" nennt sich auch die exklusive Wohnanlage genau zwischen dem mondänen Marbella und der Küstenstadt Estepona, mitten auf der New Golden Mile. Insgesamt 64 großflächige und lichtdurchflutete Residenzen bieten ihren Bewohnern einen luxuriösen Lebensstil in einzigartiger Lage mit viel Ruhe und der Nähe zur Natur.

"Die Wohnanlage "Cortijo del Golf" bringt das Konzept eines traditionellen Gutshofs ins Hier und Jetzt - und zwar direkt an die beliebte Cosa del Sol. Die 48 stilvollen Apartments und 16 luxuriösen Penthäuser zeichnen sich unter anderem durch eine sehr gute Bauqualität sowie ein exklusives Design aus", sagt Christiane Tiebel, Sales Agent von newEstepona.

Doch das sind nur einige der vielen Vorzüge von "Cortijo del Golf". Mehr als erwähnenswert ist die einzigartige Lage. Auf einem 10.000 Quadratmeter großen Grundstück, ganz in der Nähe des renommierten Golf Clubs El Campanario und vieler anderer Golfanlagen, schlägt nicht nur jedes Golferherz höher. Auch diejenige, die lieber den Blick in die herrliche Natur werfen, sich von den Bergen und dem Meer hinreißen lassen, befindet sich zwischen El Paraíso und Guadalmina in der besten Umgebung. Mit dem Fahrrad ist man in weniger als zehn Minuten am Strand, die Berge der Sierra Bermeja sind im Nu zu erreichen und bieten atemberaubende Wanderwege. Auch Kanufahren oder Angeln, Wind- und Kitesurfen sowie spannende Ausflüge in traditionelle andalusische "Weiße Dörfer" stehen bei den Bewohnern von "Cortijo del Golf" an der Tagesordnung.

In "Cortijo del Golf" können Interessenten zwischen Zwei- und Dreizimmer-Apartments wählen. Wer möchte, hat die Möglichkeit, ein Penthouse zu beziehen und es sich auf der privaten Dachterrasse gemütlich machen. Die Grundrisse sind zwischen 100 und 115 Quadratmeter groß, weitere 35 Quadratmeter umfassen die Terrassen. Mit einer modernen Technik lässt sich der Innen- mit dem Außenbereich im Nu verbinden und bietet den Einwohner zusätzlichen Wohnraum. Eine in den Wohnbereich integrierte Küche mit hochqualitativer Ausstattung erfüllt alle Parameter eines offenen Wohnkonzepts. Ebenso verfügen alle Residenzen über einen Abstellraum. Jeder der insgesamt acht Wohnblöcke beherbergt zudem eine private Tiefgarage mit direktem Zugang.

Wie es sich für einen Gutshof gehört, befindet im Zentrum der Anlage das Herzstück des Anwesens. Bei "Cortijo del Golf" sind es gleich zwei große Swimmingpools für Kinder und Erwachsene, die für eine wohltuende Abkühlung sorgen. Gepflegte Terrassen und traumhafte Gärten runden das Wohlfühlprogramm ab. Zusätzlich erhalten Eigentümer von "Cortijo del Golf" eine kostenlose Jahresmitgliedschaft im El Campanario Golf & Country Club mit einem Zugang zum Club House. Hier gibt es unter anderem Tennis- und Paddelplätze, ein Fitnessstudio, sowie einen Pub, Restaurants und einen SPA- und Wellness-Bereich.

Das Wohnprojekt "Cortijo del Golf" ist fertig gebaut und kann sofort bezogen werden. Die Apartments und Penthäuser sind ab einem Kaufpreis von 335.000 Euro verfügbar.

Weitere Informationen zu Cortijo del Golf in deutscher oder zu Cortio del Golf in englischer Sprache sowie zu Estepona Wohnung kaufen finden Interessenten auch unter https://www.newestepona.com.

