Analysten-Update: SAS als führender Anbieter für Customer Analytics, Datenqualität und KI-basierte Textanalyse

Heidelberg, 24. August 2020 -- SAS, einer der weltweit führenden Anbieter von Lösungen für Analytics und künstliche Intelligenz (KI), hat erneut Top-Bewertungen von Analysten in unterschiedlichsten Bereichen erhalten, unter anderem bei innovativen KI-Technologien.

Forrester: Customer Analytics (https://www.sas.com/de_de/news/press-releases/2020/august/sas-a-leader-forrester-wave-customer-analytics.html)

Die Analysten von Forrester bewerten SAS als "Leader" in ihrem aktuellen Report Customer Analytics Solutions, Q3 2020. Das Unternehmen sicherte sich mit seiner Lösungssuite SAS Customer Intelligence 360 (https://www.sas.com/de_de/solutions/customer-intelligence.html) Höchstbewertungen in puncto Strategie. Besonders hervorgehoben wird, dass SAS mit seinem Angebot Anwender mit unterschiedlichsten Vorkenntnissen bedient: Das bedeutet sowohl Out-of-the-Box-Funktionalitäten für Analytics als auch die Möglichkeit für den versierten Data Scientist, individuelle Modelle zu bauen.

Gartner: Datenqualität (https://www.sas.com/de_de/news/press-releases/2020/august/sas-a-leader-data-quality-solutions-gartner-magic-quadrant.html)

Ebenso bewertet Gartner SAS als führend in seinem Magic Quadrant for Data Quality Solutions - und zwar im Hinblick auf "Completeness of Vision" und "Ability to Execute". Anerkannt wird damit auch, dass SAS gerade seine Lösungen für Datenqualität durch die Integration in seine offene Cloud-native Plattform SAS Viya (https://www.sas.com/de_de/software/viya.html) erheblich verbessert.

Forrester: KI-basierte Textanalyse (https://www.sas.com/de_de/news/press-releases/2020/june/forrester-wave-sas-a-leader-artificial-intelligence-analytics.html)

Gleich in zwei Rankings listet Forrester SAS als "Leader": in seinem Bericht AI-Based Document-Focused Text Analytics Platforms, Q2 2020 sowie im Report AI-Based People-Focused Text Analytics Platforms, Q2 2020. Die Analysten heben positiv hervor, dass SAS Visual Text Analytics (https://www.sas.com/de_de/software/visual-text-analytics.html) - mit künstlicher Intelligenz, Natural Language Processing, Machine Learning und Linguistik-Regeln - in der Lage ist, Erkenntnisse aus unstrukturierten Daten zu gewinnen, die zu fundierten Geschäftsentscheidungen und einer besseren Customer Experience führen.

Mehr dazu auf der SAS Website unter: https://www.sas.com/de_de/news/analyst-viewpoints.html.

