eprimo bleibt eine der erfolgreichsten Marken Deutschlands

Superbrands Germany

- eprimo seit 2014 "Superbrand"

- 15.000 Marken gesichtet

- 50 Top-Marken ausgezeichnet

Neu-Isenburg, 19. August 2020. Insgesamt 15.000 Marken standen für den Superbrand-Award 2020/2021 auf dem Prüfstand. Nominiert für den Titel "Superbrand Germany" wurden davon 1.350. Sie werden von einer hochkarätig besetzten Jury beurteilt, die nun die ersten elf von insgesamt 50 ausgezeichneten Superbrands veröffentlicht hat: eprimo gehört erneut zu den Top-Marken in Deutschland.

Der Ökostrom- und Ökogasanbieter steht seit 2014 durchgehend auf dem Siegerpodest. Das schafften bisher nur 15 besonders starke Marken, neben eprimo unter anderem Aral, der FC Bayern, Miele und Playmobil. Zu den Bewertungskriterien zählen Markendominanz, Kundenbindung und Goodwill sowie Langlebigkeit und Markenakzeptanz. eprimo gehört zu den elf Marken, die als erste die Jury überzeugen konnten und mit dem Titel Superbrand ausgezeichnet werden. "Hinter dem Erfolg stehen die Leistungen aller Mitarbeitenden bei eprimo - ihre Begeisterung und ihr Engagement erfüllen die Marke eprimo mit Leben. Daher gilt ihnen unser ganz besonderer Dank", betont Jens Michael Peters, Vorsitzender der Geschäftsführung von eprimo.

Als Superbrands werden weltweit die erfolgreichsten Marken mit höchstem Ansehen und Marktwert bezeichnet, die selbst in wirtschaftlich schwierigen Zeiten durch Qualität, Beständigkeit und Kundentreue überzeugen. Superbrands bieten nach Einschätzung der Jury ein so hohes Maß an Qualität, sind so anziehend und vertrauenswürdig, dass sie bei Kunden und Verbrauchern sogar Gefühle der Zuneigung und Loyalität hervorrufen.

Über eprimo:

eprimo beliefert private Haushalte mit Strom und Gas zu günstigen Preisen und fairen Konditionen. Dabei stellt der Energiediscounter die bestehenden Kunden und nicht nur die neuen Kunden in den Mittelpunkt. Bei Strom- und Gas-Anbietervergleichen belegt eprimo immer wieder Spitzenplätze und erhält Auszeichnungen für die Servicequalität und kundenfreundliche Vertragsbedingungen. Mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis hat eprimo Ökostrom- und Ökogas-Angebote im Discountmarkt etabliert. Heute gehört eprimo bundesweit zu den am schnellsten wachsenden Anbietern von grüner Energie.

