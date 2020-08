FBDi und AMSYS: Umwelt-Fachwissen Workshop

Anmeldefrist 15.9.2020

Workshop "CE, RoHS, REACh, POP, WEEE" - Konformitätsbewertung

FBDi und AMSYS: Umwelt-Fachwissen für Anfänger und Fortgeschrittene

Berlin / München, August 2020 - Umweltregularien und deren Handhabung werden immer wichtiger, nicht nur zum Schutz jedes einzelnen, sondern auch wegen verstärkter Kontrollen durch die Marktaufsichtsbehörde. Um den Verantwortlichen die Themen und praktische Umsetzung näher zu bringen, kooperiert der FBDi mit der AMSYS GmbH, die auf die Themengebiete Obsoleszenz-, Konfigurations-, Change- und Abkündigungsmanagement spezialisiert ist, bei der Veranstaltung dieses Workshops:

CE / RoHS / REACh / POP / WEEE - Konformitätsbewertung

Termin: Mittwoch, 14. Oktober 2020, 09:00 - 17:15 Uhr

Ort: Novotel München City, Hochstraße 11, 81669 München

Hier geht"s zur Anmeldung: https://bit.ly/2CrzWv2

Dieser Kurs vermittelt einschlägiges Wissen zu den Grundlagen und Anforderungen der Substanzregulierungen, CE und Abfall. Die Teilnehmer erfahren, was man jetzt und zukünftig beachten sollte, welche Elektro- und Elektronikgeräte betroffen sind und wie das europäische Chemikalienrecht auf Erzeugnisse anzuwenden ist. Betrachtet werden auch die neuen Anforderungen aus dem "Goods Package".

Er soll den Teilnehmern helfen, in das komplexe Themenfeld einzusteigen oder unterstützt Fortgeschrittene, in diesem Themenbereich noch detaillierteres Wissen zu sammeln und auszuprägen. Ergänzend beinhaltet die Veranstaltung viele praxisbezogene Workshops und detaillierte Analysen und behandelt vertraglich Aspekte und rechtliche Rahmenbedingungen.

Als praktische Anschauungshilfe kommt in Workshop der FBDi-Umwelt & Konformitätskompass zum Einsatz. Diese Handlungshilfe unterstützt Unternehmen entlang der Supply Chain unabhängig von der Branche im Umgang mit Umweltdirektiven. Im Zuge der Produktüberprüfung durch die Marktaufsichtsbehörden liegt das verstärkte Augenmerk auf Qualitätssicherung der Hersteller bzw. Distributoren. Diese übernehmen die volle Produktverantwortung und müssen die Konformitätsbewertung eigenverantwortlich durchführen. Genau hierbei bietet der neu aufgelegte FBDi Kompass wertvolle Unterstützung, indem er das Fachwissen des Competence Teams Umwelt&Compliance bündelt.

Anmeldung Workshop AMSYS (https://bit.ly/2CrzWv2)

Über den FBDi e. V. (www.fbdi.de ):

Der Fachverband der Bauelemente Distribution e.V. (FBDi e.V.) seit 2003 eine etablierte Größe in der deutschen Verbandsgemeinschaft und repräsentiert einen Großteil der in Deutschland vertretenen Distributionsunternehmen elektronischer Komponenten.

Neben der informativen Aufbereitung und Weiterentwicklung von Zahlenmaterial und Statistiken zum deutschen Distributionsmarkt für elektronische Bauelemente bildet das Engagement in Arbeitskreisen und die Stellungnahme zu wichtigen Industriethemen (u.a. Ausbildung, Haftung & Recht, Umweltthemen) eine essenzielle Säule der FBDi Verbandsarbeit.

Die Mitgliedsunternehmen (Stand Januar 2020):

Mitglieder: Acal BFi Germany; Arrow Europe; Avnet EMG EMEA; Beck Elektronische Bauelemente; Blume Elektronik Distribution; Bürklin Elektronik; CODICO; Conrad Electronic; Distrelec; Ecomal Europe; Endrich Bauelemente; EVE; Future Electronics Deutschland; Glyn; Gudeco Elektronik; Haug Components Holding; Hy-Line Holding; JIT electronic; Kruse Electronic Components; MB Electronic; MEDIkabel; Memphis Electronic; Menges Electronic; MEV Elektronik Service; mewa electronic; Mouser Electronics; Neumüller Elektronik GmbH; pk components; Püplichhuisen; RS Components; Rutronik Elektronische Bauelemente; Ryosan Europe; Schukat electronic; TTI Europe.

Fördermitglieder: TDK Europe, Recom.

