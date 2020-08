Achtung, jetzt wird's lockig!

Ziehen, locken, waschen, neu stylen!

Kleine Hairstylisten, die verrückte Frisuren lieben, werden mit den neuen CurliGirls von Silverlit besonders viel Spaß haben. Jede Puppe ist mit magischen Haaren ausgestattet: Einfach mit der Hand oder mit den tollen Styling Accessoires an den Strähnen ziehen, und schon entstehen traumhafte Locken. Anschließend sorgt ein kleines Bad in lauwarmem Wasser dafür, dass die Haare wie von Zauberhand wieder glatt werden. Jetzt kann die nächste flippige Frisur ausprobiert werden! Mit den dazu passenden Outfits entstehen traumhafte Styles - das Kinderzimmer verwandelt sich in einen Laufsteg.

Viele tolle Modelle zum Sammeln

Noch aufregender wird die Fashionshow mit mehreren CurliGirls: Es gibt verschiedene Modelle zum Sammeln, zum Beispiel das Party Girl Kelli, das mit seinen coolen Dance Moves die Tanzfläche rockt. Oder Jet Setter Adeli, die immer auf der Suche nach den neuesten Styling Trends ist. Auch die CurliGirls Zwillinge Julli und Jolli mögen es lockig! Ihr niedliches Kätzchen Skye ist immer mit dabei.

Verfügbarkeit

Die CurliGirls sind ab sofort im gut sortierten Spielwarenhandel und online ab etwa 12 Euro erhältlich

