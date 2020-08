Ausfallsichere Verbindung auf hoher See: Vitel und SEA-NET kooperieren

Peplink-Router-Lösungen für den maritimen Einsatz

Unterschleißheim/München, 19. August 2020 - Auch im Schifffahrtssektor gewinnt das Thema Konnektivität zunehmend an Bedeutung. Um selbst auf dem Wasser für eine kontinuierliche und sichere Vernetzung zu sorgen, begeben sich immer mehr Verantwortliche auf die Suche nach geeigneten Lösungen. Aus diesem Grund arbeiten SEA-NET, Solution Provider im Bereich Schifffahrt, und Vitel, Peplink-Distributor in der DACH-Region, ab sofort zusammen. Im Rahmen seiner Managed Internet Services setzt SEA-NET als zentralen Bestandteil auf die Router-Lösungen von Peplink, die zu einer unterbrechungsfreien Verbindung an Bord beitragen.

Sowohl auf Passagier- als auch auf Frachtschiffen spielt die Vernetzung inzwischen eine tragende Rolle. Insgesamt gilt es unter anderem, Verbindungsausfälle zu vermeiden sowie Kosten zu reduzieren. Mit den Routern von Peplink, die SEA-NET seinen Kunden anbietet, wird ein zuverlässiger Internetzugang für die Reisenden beziehungsweise die Crew gewährleistet. Zudem erlauben die Router das Umschalten von einer teuren Satellitenverbindung zu einer deutlich günstigeren LTE-Verbindung.

"Die Zusammenarbeit mit Vitel war von Anfang an sehr eng und zeichnet sich insgesamt durch eine gute Beratung und direkte Kommunikation aus", sagt Matthias Damm, CEO von SEA-NET. "Wir haben eine systematische und gründliche Einarbeitung in die Lösungen von Peplink erhalten und können damit künftig optimale Konnektivität für Schiffe bereitstellen. Vor allem die patentierte SpeedFusion Bandwith Bonding-Technologie sowie das zentrale Management der Router via InControl 2 haben uns überzeugt."

"Wir freuen uns, mit SEA-NET einen erfahrenen Partner gefunden zu haben, der über hohes fachliches Know-how im Schifffahrtsbereich verfügt und die Peplink-Router HD4, HD4 MBX, HD2 Dome und BR1 Mini in sein Portfolio integriert hat", sagt Nadir Yilmaz, Geschäftsführer der Vitel GmbH. "Die Lösungen sind nicht nur äußerst leistungsstark und einfach in der Handhabung, sondern lassen sich auch an die spezifischen Anforderungen für die Schifffahrt anpassen."

Die Vitel GmbH ist ein Value-Added-Distributor von Lösungen für Infrastruktur und Sicherheit. Das Unternehmen fokussiert sich auf ausgewählte Hersteller und bietet ein umfangreiches Portfolio aus den Bereichen Sicherheitstechnik (Infrastruktur, Videoüberwachung, Zutrittskontrolle), Transportwesen (Bus und Bahn, Straßen und Tunnel) sowie Industrial Ethernet (kabelgebundene und Wireless-Lösungen, Embedded Computing). Vitel unterstützt Kunden bei der Auswahl und Umsetzung ihrer Lösung. Dabei steht ihnen der Distributor über den gesamten Projektzyklus hinweg mit umfangreicher Beratung, Planungshilfe sowie durch Trainings und Schulungen zu Produkten der Hersteller zur Seite.

Die SEA-NET GmbH ist ein europaweiter Anbieter von IT-Dienstleistungen, der vorrangig maritime Unternehmen bei der Planung, Einrichtung und Betreuung von IT-Komplettlösungen berät und unterstützt. Die Kompetenzbereiche umfassen die individuelle Entwicklung, Installation und Steuerung von Netzwerklösungen (LAN, WAN, WLAN) und interaktiven IP-basierten Entertainment-Systemen sowie den Schutz und die Verwaltung bestehender oder neu erstellter Infrastrukturen. Als Partner der SpeedFusion Alliance stellen wir mit unseren Internetzugängen eine robuste und sichere Internetkommunikation für unsere Kunden sicher. Durch unsere Monitoring-Lösungen sorgen wir für die digitale Transformation der maritimen Wirtschaft.

