Schneller Vertrauen schaffen und überzeugen in Online-Kundengespräche und -Kundenmeetings

Online-Seminar für Verkauf und Vertrieb

Die höchste Überzeugungskraft erreicht man im Vertrieb in einem persönlichen Gespräch oder einer persönlichen Präsentation. Dies ist nicht nur gefühlt so, sondern der recht starke Unterschied ist über die Neurotransmitter Dopamin und Oxytocin im Gehirn messbar. Doch persönliche Kundenkontakte sind derzeit rar. Insbesondere bei der Akquise / Neukundengewinnung sind dies nahezu nicht möglich.

Zudem ist zu erwartet auch in Zukunft mehr Gespräche online geführt werden insbesondere im internationalen Umfeld aufgrund stärkerer Nutzung des Home-Office und Ersparnissen an Reisekosten und Reisezeit.

Wie nun kann ein Onlinegespräch oder eine Onlinepräsentation auf ein vergleichbares Level gehoben werden wie im persönlichen Kontakt?

Eine ganze Reihe technischer, kommunikativer und psychologischer Gegebenheiten sind dabei zu beachten. Deshalb beleuchtet Karlheinz Pflug in einem eintägigen Online-Verkaufstraining wie Sie es schaffen, im Kundenkontakt am Bildschirm und am Telefon und deutlich mehr nachhaltige Überzeugungskraft zu erzielen.

Details und Termine finden Sie unter www.kh-pflug.de/verkaufstraining.html

Karlheinz Pflug (Wirtschaftsingenieur) gilt als einer der erfahrensten Vertriebstrainer und Coach im BtoB und technischen Vertrieb. Dabei schöpft er aus 20 Jahren eigener, außergewöhnlicher Erfolge im Vertrieb und 20 Jahren Trainererfahrung. Sein Kundenspektrum für Verkaufstraining und Coaching reichet von Einmann- bis zu Dax-Unternehmen, von Flensburg bis Wien. Der Schwerpunkt ist technischer Vertrieb und beratungsintensiver BtoB-Verkauf von Rohstoffen über Maschinenbau bis IT-Dienstleistungen. 99,6% der Teilnehmer empfehlen seine Seminare weiter. Als Vertriebstrainer, greift er auf solides "Verkaufs-Handwerkszeug" zurück, das sich in der Praxis bewährt hat, Informationen um Strategien zu entwickeln, Argumente die Selbstsicherheit stärken, Tricks, Tools und Kniffe aus dem Erfahrungsschatz vieler Vertriebsprofis. Zwischenmenschlichen Aspekte des Verkaufs stehen im Mittelpunkt, denn Geschäfte werden immer zwischen Menschen gemacht.

Firmenkontakt

BCT Pflug

Karlheinz Pflug

Hauptmann-Hoffmann-Str. 25

76891 Erlenbach

06398-993117

info@kh-pflug.de

https://www.kh-pflug.de/verkaufstraining.html

Pressekontakt

BCT Pflug

Karlheinz Pflug

Hauptmann-Hoffmann-Str. 25

76891 Erlenbach

06398-993117

khp@bct-pflug.de

http://www.kh-pflug.de/verkaufstraining.html

