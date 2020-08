Gustavo Gusto: Nach Tiefkühlpizza nun auch Tiefkühleis

Eis nach italienischer Art: Intensiver Geschmack und cremige Konsistenz

Geretsried, 18. August 2020. Zur aktuellen Hochsommersaison bringt der Premium-Tiefkühlpizzahersteller Franco Fresco unter seiner Marke Gustavo Gusto nun auch Tiefkühleis heraus. Ab sofort gibt es - zunächst nur in den Märkten von Edeka und Rewe in Bayern - fünf verschiedene Gustavo-Gusto-Eissorten. Bei den Sorten handelt es sich um Schokoladeneis, Bourbon-Vanilleeis, Joghurteis mit Blütenhonig, Zitronensorbet und Himbeersorbet.

"Wir legen, wie bei unseren Premium-Tiefkühlpizzen, auch bei den Eis-Kreationen viel Wert auf Geschmack und hochwertige Zutaten. Deshalb verwenden wir nur frische Vollmilch und frische Schlagsahne aus der Region sowie mit Bio-Früchte, hochwertige Bio-Bourbon-Vanille oder Bio-Edelkakao. Zudem ist unser Eis komplett natürlich: Keine künstlichen Aromen, keine Geschmackverstärker, keine Konservierungsstoffe, keine Farbstoffe.

Und wir verwenden auch weniger Zucker, eben für mehr ursprünglichen Geschmack", betont Christoph Schramm, Gründer und Geschäftsführer von Franco Fresco. "Wir haben eine Tiefkühlpizza auf den Markt gebracht, die schmeckt wir in einem guten, italienischen Restaurant. Jetzt bringen wir ein Tiefkühleis auf den Markt, das schmeckt wie in einer guten italienischen Eisdiele."

Das Gustavo-Gusto-Eis gibt es im 500-ml-Becher. Zahlreiche Zutaten für das Eis stammen aus Bayern (z.B. Frischmilch oder Joghurt oder Bienenhonig) sowie aus ökologischer Landwirtschaft. So sind zum Beispiel im veganen Himbeersorbet 43 Prozent Bio-Himbeerpüree. Zudem ist in jeder Eissorte mindestens ein Bio-Produkt enthalten ( www.gustavo-gusto.de (https://www.gustavo-gusto.de)).

"Das Gustavo-Gusto-Eis wird nach original italienischen Rezepten hergestellt und ist buchstäblich zum Dahinschmelzen. Wir geben auch weniger Luft als sonst in der Eisherstellung üblich hinzu. Deshalb ist unser Eis so intensiv im Geschmack und so cremig in der Konsistenz", erklärt Christoph Schramm.

Und wie bei den Tiefkühlpizzaschachteln fallen zudem die weißen Eisbecher von Gustavo Gusto mit lustigen Sprüchen und witzigen Zeichnungen auf, wie: "Dein wohl verbientes Joghurteis." beim Joghurt-Honig-Eis oder "Extra viel Hmmbeere." beim veganen Himbeersorbet, "Schokt richtig!" beim Schokoladeneis, "Ja, ich Vanill!" beim Vanilleeis und "Sauerstoff!" beim veganen Zitronensorbet.

Weitere Informationen unter www.gustavo-gusto.de, bei Facebook und Instagram.

Über Gustavo Gusto

Gustavo Gusto ist eine Marke der Franco Fresco GmbH & Co.KG, die es sich zum Ziel gesetzt hat, die Tiefkühlpizza zu revolutionieren. Ihre Pizza soll sich nicht mehr von einer echten, sehr guten italienischen Restaurantpizza unterscheiden lassen. Deshalb werden diese Pizzen möglichst authentisch - nach italienischem Rezept - mit feinstem Mozzarella und hochwertigen, weitestgehend regionalen Zutaten hergestellt. Das Unternehmen bietet mehrere unterschiedliche Sorten an, die es in Lebensmittelgeschäften in Deutschland, Österreich und in der Schweiz zu kaufen gibt. Außerdem sind die Pizzen in Deutschland auch online via Amazon Fresh und im Rewe Online-Shop erhältlich. Das Unternehmen mit Sitz im bayerischen Geretsried wurde bereits mehrfach ausgezeichnet.

In Bayern gibt es darüber hinaus auch Tiefkühleis unter der Marke Gustavo Gusto.

