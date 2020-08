Doppelte Auszeichnung bei den Iconic Awards für Türdrücker mit natürlichen Materialien

Rat für Formgebung zeichnet Türdrücker Nordic Straight von Randi zweifach aus / Einfache Formen in Edelstahl und natürlichen Materialien / Hand des Nutzers umfasst einen Einsatz aus Birkenrinde / Natürliches Material mit antibakterieller Wirkung

Gleich eine zweifache Auszeichnung bei den Iconic Awards 2020 erhielt der Nordic Straight der dänischen Hightech- und Designschmiede Randi, die dem ECO Schulte Verbund angehört. Im Einzelnen prämierte die Jury den Türdrücker des dänischen Architekten und Designers Lars Vejen in den Kategorien "Innovative Material" und "Product" jeweils mit dem Label "Winner". Die offizielle Ehrung aller Preisträger erfolgt am 5. Oktober in der Pinakothek der Moderne in München.

Bei Türen spielen die Drücker eine besondere Rolle, weil Nutzer mit diesen direkt in Kontakt kommen. Deshalb sind hier nicht nur optische Eigenschaften, sondern auch die Haptik und das Material entscheidend. Der außergewöhnliche Randi-Line Nordic Straight ist eine Komposition aus einfachen geometrischen Formen in Edelstahl und natürlichen Materialien. Die Hand des Nutzers umfasst einen Einsatz aus Birkenrinde, einem der ältesten, nachwachsenden Rohstoffe direkt aus der Natur. Hierzu ein Statement des Designers Lars Vejen: "Form und Funktion des Türdrückers strahlen dieselbe Wärme und Freundlichkeit aus, wie ein Händedruck zur Begrüßung." Zudem hat die Rinde eine hohe antibakterielle Wirkung und damit eine natürliche Resistenz gegenüber Bakterien. Der dänische Architekt arbeitet international für viele Produktgruppen von Schmuck und Möbeln bis zu Beleuchtung, Textilien und Komponenten für den Bau.

"Die Synthese aus schlichten Formen und organischen Materialien eignet sich sowohl für die klassische als auch für die moderne Architektur und ist das Produkt eines mutigen und nachhaltigen Designmanagement der Marke Randi", erklärt Heiner Schulte, Geschäftsführer von ECO Schulte. Der dänische Beschlagspezialist hat sich auf architekturkompatible Beschläge spezialisiert und arbeitet ausschließlich mit dänischen Architekten und Designern zusammen.

Mit den Iconic Awards hat der Rat für Formgebung einen neutralen, internationalen Architektur- und Designwettbewerb etabliert. Prämiert werden visionäre Gebäude, innovative Produkte und nachhaltige Kommunikation aus allen Sparten der Architektur, der Bau- und Immobilienbranche sowie der produzierenden Industrie. Die Auszeichnungen gelten als unabhängige Gütesiegel mit internationalem Rang. Einreichungen werden in sechs Wettbewerbskategorien bewertet. Überzeugende Konzepte zeichnet eine hochkarätige und international besetzte Jury mit den Labels "Selection", "Winner" oder "Best of Best" aus. Der Rat für Formgebung wurde 1953 infolge eines Beschlusses des Deutschen Bundestags vom Bundesverband der Deutschen Industrie und einigen führenden Unternehmen ins Leben gerufen.

Der Türsystem-Spezialist ECO steht für langjährige Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung hochwertiger Beschläge, Türschließer, Bänder sowie Schloss- und Verriegelungssysteme. An den Standorten Menden, Luckenwalde (Deutschland) und Zhuhai (China) werden aus verschiedensten Materialien wie Kunststoff, Leichtmetall, Edelstahl und Messing ganzheitliche Systeme rund um die Tür produziert. Ausführliche Informationen zu ECO und seinen Produkten finden Sie unter www.eco-schulte.de.

