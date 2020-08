HONOR auf der IFA 2020

Die IFA 2020 wirft ihre Schatten voraus. Ein angepasstes Konzept sorgt dafür, dass die Messe für Consumer Electronics, trotz aktueller Einschränkungen, stattfinden kann.

Auch die junge Marke HONOR nimmt dieses Jahr an der Messe in Berlin teil. Im Zeitraum vom 03. bis zum 05. September 2020 dreht sich bei der globalen Technologiemarke und Tochter von HUAWEI alles um das Motto "Expand Your Smart Life". HONOR ist während des Zeitraums auf dem Stand von HUAWEI Halle 1.2 zu finden.

Natürlich lässt es sich das chinesische Technologieunternehmen nicht nehmen, ihre neuesten Innovationen auch dieses Jahr vor Ort der Öffentlichkeit zu präsentieren. Zur Erinnerung: Auf der IFA 2019 stellte HONOR eine richtungsweisende IoT-Strategie vor und präsentierte u.a. das HONOR Band 5. Welche neuen Produkte dieses Jahr auf die Fans warten, enthüllt HONOR auf der IFA Global Pressconference am 04. September 2020 um 11:25 Uhr in der Halle 3.2 der Messe Berlin. Sicher ist: Im Fokus stehen Produkte, die dem Nutzer ein angenehmes, sportliches und smartes Leben ermöglichen.

Auf einen Blick:

IFA Global Pressconference von HONOR

Messe Berlin

04. September 2020, 11:25 Uhr

Halle 3.2

IFA-Präsenz

HONOR ist auf der IFA in Halle 1.2 auf dem Stand von HUAWEI zu finden.

HONOR ist eine führende Technologiemarke für die globale Jugend. Die Marke wuchs mit der Entwicklung des mobilen Internets und wurde von den bahnbrechenden technischen Entwicklungen dieser Zeit geprägt. Dieser unerschütterliche Wille, immer am Puls der Zeit zu sein, führte zum klaren Unternehmensfokus auf Forschung und Entwicklung. HONOR nutzt alle Möglichkeiten der 5G- und KI-Ära und arbeitet daran, eine intelligente, neue Welt für die Jugend zu schaffen. Ziel ist ein intelligentes, lebendiges Ökosystem und eine inspirierende Jugendkultur. HONOR wird sich auch weiterhin von anderen Anbietern abheben, indem sie den Spaß an Innovationen, Technik und Stil lebt und eine vielfältige und offene Online-Community für ihre leidenschaftliche, wachsende Fangemeinde anbietet.

Firmenkontakt

HONOR Deutschland

Clara Lamm

Platz der Ideen 1

40476 Düsseldorf

+49 211 987097 36

HONORDE@hkstrategies.com

www.hiHONOR.com/de

