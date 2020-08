Pool FAQ: Frag den Pool-Guru

(Mynewsdesk) Das Thema Swimmingpool steht in diesem Jahr bei vielen Familien ganz oben auf der Liste. Man kann nur bedingt in den Urlaub fahren – doch ein Gartenpool macht auch den Urlaub daheim zum Erlebnis. Aber wenn man einen Swimmingpool hat oder einen Pool bauen möchte, dann stellen sich viele Fragen - damit Sie am Ende nicht nur den Traum vom Pool, sondern einen Traumpool haben. Hier kommt der Pool-Guru ins Spiel, der allen Poolbegeisterten mit Rat und Tat zur Seite steht.

Swimmingpool Video FAQIm ersten Moment denken viele Swimmingpool befüllen und baden - ist doch ganz einfach. Auf den zweiten Blick stellen sich jedoch schnell weitere Fragen ein:

Kann ich für die Poolbefüllung auch Brunnenwasser verwenden? Welche Temperatur sollte das Poolwasser eigentlich haben, damit ich mich darin wohlfühle? Ist es vielleicht sinnvoll eine Poolheizung zu installieren? Und wenn ja welche Heizung?

Das Wasser ist beim Einlassen kristallklar und soll natürlich auch sauber bleiben - was muss ich also beim Poolfilter beachten. Wäre vielleicht auch eine Poolabdeckung oder Poolüberdachung für den Swimmingpool gut, weil dann weniger Blätter im Pool landen?

Sie sehen schon, es gibt eine Menge Fragen. Antworten finden Sie auf: www.pool-guru.de (http://www.pool-guru.de/)

Freitag ist Pool-Guru TagPünktlich zum Wochenende gibt es jeden Freitag um 12 Uhr ein neues Swimmingpool FAQ-Video zu einem Thema das Poolbesitzer und solche die es werden wollen informiert und unterhält. Natürlich gibt es nicht nur sachliche Themen, sondern auch unterhaltsame Inhalte mit denen sich der Pool-Guru beschäftigt. Alle mit einem Mehrwert versteht sich.

Pool-Guru Social Media

Pool-Guru Facebook Seite: https://www.facebook.com/derpoolguru/

Pool-Guru Instagram Profil: https://www.instagram.com/derpoolguru/

Wer sich im Büro schlau machen möchte und keinen Ton gebrauchen kann, der findet zum jeweiligen Pool-Video zusätzlich auf der Webseite noch eine Textabschriften mit Bildern.

Frage zum Thema Swimmingpool sendenWie jeder weiß gibt es keine dummen Fragen, sondern nur dumme Antworten. Haben Sie also keine Bedenken und senden Sie Ihre Frage rund um das Thema Schwimmbecken an uns. Wir sammeln die Fragen und beantworten diese so zeitnah wie möglich.

Fragen zum Pool: frag-den@pool-guru.de

Desjoyaux bietet weltweit hochwertige Swimmingpools in allen Größen und Formen. Das Familienunternehmen blickt als Marktführer auf 50 Jahre Erfahrung im Bereich Poolbau zurück. Ob Gartenpool oder Pool im Haus - wir bieten alles aus einer Hand. Eine Besonderheit: Unsere patentierten Poolfilter funktionieren ohne unterirdische Rohrleitungen - für Ihren Swimmingpool ist also kein Anschluss an die Kanalisation erforderlich.

