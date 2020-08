revolt 2-Port-USB-Netzteil mit 150-cm-Kabel

2 Ladeports überall dort, wo man sie braucht

- Dynamischer Smart-Power-Ladestrom

- Ladeplatz für bis zu 2 USB-Geräte

- Mit Anschlusskabel zum bequemen Laden

- Besonders kompakte Bauform

Bis zu 2 Mobilgeräte gleichzeitig aufladen - ob Smartphone und Tablet-PC oder MP3-Player, Navi u.v.m.: Dank 12 Watt Gesamtleistung und bis zu 2,4 A an jedem USB-Port sind selbst stromhungrige Mobilgeräte rasch wieder vollständig einsatzbereit!

Intelligente Ladetechnologie: Der Stromspender (https://www.pearl.de/mtrkw-10834-mehrfach-usb-netzteile-fuer-steckdose.shtml) von revolt (https://www.pearl.de/ar-2-55.shtml) verwendet den maximal möglichen Ladestrom für das jeweilige Gerät. So stellt er ein schnelles Aufladen aller Geräte sicher. Gleichzeitig sorgt er dank Schutz vor Überspannung, Kurzschluss und Überhitzen für höchste Sicherheit.

Extralanges Anschluss-Kabel: Mit 150 cm Länge legt man sich die Ladeports dorthin, wo man sie braucht - ob an den Couchtisch im Wohnzimmer oder auf den PC-Tisch im Arbeitszimmer.

- Schnell und sicher: smarte Lade-Technologie (Smart Power) für dynamische Anpassung der Ladestromstärke

- 2 USB-Ladeports: je 5 V / 2,4 A, gesamt max. 2,4 A / 12 Watt

- Schutz vor Überspannung, Kurzschluss, Überhitzung

- Stromversorgung: 230 Volt (Eurostecker)

- Anschlusskabel-Länge: 150 cm

- Farbe: weiß

- Maße Ladebox: 55 x 50 x 20 mm, Gewicht: 105 g

- 2-Port-USB-Netzteil inklusive deutscher Anleitung

- EAN: 4022107366335

Preis: 10,88 EUR

Bestell-Nr. NX-4658-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX4658-1421.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/bxhJmPVd

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen - alleine in Deutschland - und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten (www.pearl.de).

Kontakt

PEARL.GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

