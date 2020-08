Dunne kehrt auf spektakuläre Weise auf die Szene zurück mit seiner Single "Pure and Bare" am 14. August

Wieder da und inspirierter als je zuvor kehrt Sänger/Songwriter Dunne im Jahr 2020 ins Rampenlicht mit einer spektakulären, brandneuen Single mit dem Titel "Pure and Bare" zurück, die offiziell am 14. August veröffentlicht wird.

Aufgrund seiner jahrelangen Erfahrung in der Branche und seiner bemerkenswerten Fähigkeit, einen Crossover-Sound zu kreieren, der ein riesiges Publikum anspricht, kehrt Dunne in diesem Jahr nicht nur in die Szene zurück. Er ist bereit, sie komplett zu übernehmen! Er verbindet makellose und kühne Trip-Hop-Vibes mit emotional ausdrucksstarken und farbenfrohen Pop-/Elektro-Hooks. "Pure and Bare" funkelt und glänzt mit stellarem Sound von der linken bis zur rechten Seite.

Ekstatisch, um die Verwirrung der Pandemiezeit mit einem Single zu bekämpfen, der die Betonung auf Liebe und dem brennenden Wunsch nach Zweisamkeit beibehält, ist "Pure and Bare" voll und ganz darauf ausgelegt, durch eine strahlende Reihe von kühnen, farbenfrohen und kraftvoll dynamischen Ideen zu unterhalten, die wahren Charme und Charisma direkt ins Scheinwerferlicht rücken. Ein endlos leidenschaftlicher Song von Anfang bis Ende. Dunne singt mit reiner Seele und liefert seine bemerkenswerte Pop-inspirierter Gesang inmitten der unersättlich erhebenden Vibes von "Pure and Bare" mit perfektem Ton, Energie, & der X-Faktor, der aus jedem seiner Worte strahlt. Aus jedem Moment das absolute Maximum herausholen und das Potenzial in seinem Liedschaffen durch eine atemberaubende Detailtreue von der Musik bis zum Mikrofon;

Dunne hat eine preiswürdige Performance hingelegt und mit "Pure and Bare" ein unvergessliches, sinnliches Erlebnis geschaffen, das den Griff eines Meisters in Sachen Stil/Klang offenbart, der den anderen unbestreitbar um 100% voraus ist.

Er ist bereit, seine Musikkarriere in die Richtung wieder aufzunehmen, von der er immer geträumt hat, in voller kreativer Kontrolle über sein Schicksal. Feiern Sie mit Dunne, wenn er mit der ersten Single seiner offiziellen Rückkehr ein Statement abgibt und sich mit der Veröffentlichung von "Pure and Bare" an die Spitze der Charts und Playlists weltweit schießt. Überall online verfügbar am 14. August 2020 - Dunne beginnt ein aufregendes neues Lebenskapitel als Künstler, das die beste Musik, die er in diesem Jahr bisher gemacht hat, auf den Markt bringen wird. Dunne kann es kaum erwarten, sie mit Ihnen zu teilen!

Official Website (http://dunne-online.com/) - Soundcloud (https://soundcloud.com/dunne-1) - Instagram (https://www.instagram.com/realdunne/) - Facebook (https://www.facebook.com/DunneOnline) - Spotify (https://open.spotify.com/artist/7FmVURU0h2nBCB4Z7h4Ztz) - Apple Music (https://music.apple.com/us/artist/dunne/32943051) - Deezer (https://www.deezer.com/us/artist/1056786) - Tidal (https://tidal.com/browse/artist/5518277) - Twitter (https://twitter.com/RealDunne)

