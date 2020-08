Digitalisierungsoffensive bei Musik Müller in Meran

Musikinstrumente Müller mit Sitz im malerischen Meran ist das führende Musikhaus in Südtirol. Die Unternehmensschwerpunkte liegen im Verkauf, der Reparatur und der Wartung von hochwertigen Schlag- und Blasinstrumenten. Die Liebe zur Musik wird bei der Familie Müller von Kindesbeinen an großgeschrieben. Als bodenständiger Familienbetrieb hat Innovation bei Musikinstrumente Müller in Meran seit Anfang an Tradition. In der Corona-Zeit widmete man sich ganz der Digitalisierung und kann nun mit einem frischen Webauftritt von Berger+Team neu durchstarten.

Berger+Team

Florian Berger

Reichrieglerweg 17

39100 Bozen

Südtirol

E-Mail: info@berger.team

Homepage: https://www.berger.team/

Telefon: 39 346 1033 556

Pressekontakt

Berger+Team

Florian Berger

Reichrieglerweg 17

39100 Bozen

Südtirol

E-Mail: info@berger.team

Homepage: https://www.berger.team/

Telefon: 39 346 1033 556