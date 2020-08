7links Dualband-WLAN-Repeater WLR-760.ac

WLAN-Verstärker - für bestes Highspeed-Internet!

- Dualband-WLAN für schnelles Internet mit bis zu 750 Mbit/s

- Einfache Netzwerk-Einrichtung per WPS-Taste

- Maximale Sicherheit dank WEP-, WPA- und WPA2-Verschlüsselung

- 3 Modi: Repeater, Access-Point, Router

- 3 leistungsstarke interne Antennen für beste Signalqualität

- Für 2,4- und 5-GHz-Frequenzen

Die Reichweite des WLAN-Netzwerkes erhöhen: Dank WLAN-Repeater (https://www.pearl.de/mtrkw-9264-dualband-wlan-repeater.shtml) von 7links (https://www.pearl.de/ar-2-87.shtml) hat man von nun an besten WLAN-Empfang auch an abgelegenen Orten im Haus, in der Wohnung oder dem Büro. Drei leistungsstarke interne Antennen sorgen dabei für beste Signalabdeckung.

Mit Highspeed ins Internet: Dank Dualband-WLAN und superschnellem WLAN-ac-Standard surft man mit bis zu 750 Mbit/s.

3 Funktionen in einem: Den Repeater nutzt man auch als eigenständigen WLAN-Router am DSL- oder Kabel-Modem. Und als Access-Point verbindet er die drahtlosen Endgeräte mit einem LAN-Netzwerk.

Das Netzwerk ist im Nu eingerichtet: WPS-kompatible Geräte lassen sich mit nur einem Knopfdruck verbinden. Schon steht die verschlüsselte Verbindung zu Router, PC, Smartphone u.v.m. So spart man sich das Merken und Eintippen von Passwörtern.

- WLAN-Repeater mit Access-Point- und Router-Funktion

- Für Highspeed-Internet auch im Keller, auf dem Dachboden, in abgelegenen Zimmern, dem Wintergarten u.v.m.

- Dualband-WLAN mit 2,4 GHz bis 300 Mbit/s und 5 GHz mit 433 Mbit/s

- Bis zu 750 Mbit/s Download-Geschwindigkeit bei gleichzeitiger Nutzung des 2,4- und 5-GHz-Frequenzbands

- 3 leistungsstarke interne Antennen (3 dBi) für hohe Signalqualität

- WPS-Taste für sichere Netzwerk-Verbindung per Knopfdruck

- Unterstützte WLAN-Standards: IEEE 802.11b/g/n/ac

- WEP-, WPA- und WPA2-Verschlüsselung für maximale Sicherheit

- LEDs zur Status- und Aktivitäts-Anzeige

- Dezentes und platzsparendes Design: einfach in die Steckdose stecken

- Je 1 LAN- und WAN-Port (RJ45)

- Stromversorgung: 230 Volt (Eurostecker/ Steckdosengerät)

- Maße: 88 x 79 x 56 mm, Gewicht: 180 g

- WLAN-Repeater WLR-760.ac inklusive Netzwerk-Kabel und deutscher Anleitung

- EAN: 4022107372428

Preis: 27,78 EUR

Bestell-Nr. NX-4688-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX4688-1131.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/NhhpGeEB

