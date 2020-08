NoviSign und Alladin Restaurant präsentieren Digitale Menüs

NoviSign stellt dem Alladin Restaurant in Erfurt Lizenzen zur Einrichtung und zum Betrieb von digitalen Speisekarten für einen gemeinsamen USE CASE zur Verfügung.

"Ich habe mir mehrere Digital Signage Lösungen zur Gestaltung digitaler Speisekarten angeschaut, weil wir unser Restaurant von gedruckten Speisekarten auf Digitale Speisekarten umstellen wollten" sagt Tommy Müller, Mitinhaber des Alladin Spezialitäten Restaurants in Erfurt, Ammertalweg 13.

Warum wir uns schließlich für NoviSign Digital Signage entschieden haben ? Das hat mehrerer Gründe.

- NoviSign ist eine Hardware unabhängige Digital Signage Lösung bei der wir keine teure Hardware anschaffen mussten sondern auf günstige und bestehende Bildschirme zurückgreifen konnten.

- NoviSign biete ein Vielzahl an Möglichkeiten, vorbereiteten Templates und Funktionen, so dass auch IT Anfänger sehr schnell ansprechende Lösungen erstellen und präsentieren konnten.

- Die Bedienung des Online Studios, mit Hilfe dessen die Inhalte gestaltet werden ist kinderleicht und auch für Anwender und Restaurantbetreiber geeignet, die keine große Erfahrung im IT Bereich haben.

So ist es uns gelungen, für unser Restaurant eine sehr ansprechende Lösung zu gestalten, und das für eine Investition von deutlich unter 1.000 Euro.

Tommy Müller weiß wovon er redet - als erfahrener IT Experte war er viele Jahre für ein großes Unternehmen in der Automobilbranche tätig. So ist es ihm nicht nur gelungen, die Speisen und Getränke ansprechend auf Bildschirmen darzustellen sondern jeder Kunde kann ab Bestellung seine Order auf den Monitoren verfolgen und genau sehen, in wieviel Minuten er seine Bestellung entgegennehmen kann.

Das NoviSign Team gratuliert dem Alladin Restaurant für eine sehr gelungene Lösung und freut sich auf die weitere enge Zusammenarbeit.

Alladin Restaurant - Digitale Bestellabwicklung - berührungslos und sicher.

NoviSign ist Marktführer zur einfachen und innovativen Präsentation digitale Lösungen.

