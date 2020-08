Apple Musik konvertieren: Leawo Prof. DRM für Mac 3.1.1 ist veröffentlicht.

Konvertierung von iTunes-DRM-geschützter M4P und DRM-freier iTunes-M4A-Musik in MP3.

Zusammenfassung: Leawo hat am 13. August 2020 offiziell Leawo Prof. DRM für Mac 3.1.1 veröffentlicht. Leawo unterstützt die Konvertierung von Apple Musiktiteln und Amazon Audible Hörbüchern unter MacOS 10.15.

Guangdong, China - 13. August. 2020 - Leawo Software (http://www.leawo.de), ein führender Entwickler und Anbieter von Multimedialösungen, hat gerade Leawo Prof. DRM für Mac 3.1.1 für MacOS 10.15 zur Konvertierung von Apple Musiktiteln und Amazon Audible Hörbüchern veröffentlicht.

Was ist Prof. DRM? Leawo Prof. DRM (http://www.leawo.de/tunescopy/) ist als umfassendes DRM-Entfernungsprogramm und DRM-Medienkonverter konzipiert. Es besteht aus 4 Hauptmodulen, darunter iTunes Video/Music Converter, eBook Converter, Audiobook Converter und Spotify Converter. iTunes Video/Music Converter hilft bei der Entfernung von DRM aus iTunes M4V-Video/M4P-Musik und konvertiert dann diese iTunes verschlüsselten M4V-Dateien in MP4, iTunes M4P-Musik in MP3. eBook Converter konzentriert sich auf die Konvertierung DRM-verschlüsselter eBooks von Kindle, Kobo, Adobe in DRM-freie eBooks für die reibungslose Wiedergabe auf gewöhnlichen Medienabspielgeräten oder mobilen Geräten. Audiobook Converter ist darauf spezialisiert, das DRM-geschützte akustische AA/AAX-Hörbuch zu entschlüsseln und in ein DRM-freies akustisches MP3-Hörbuch zu konvertieren. Spotify Converter wurde entwickelt, um Spotify-Musik als DRM-freie MP3-Musik herunterzuladen.

Vor der Aktualisierung unterstützt Prof. DRM das System macOS10.15. Aufgrund der Sperrung und Sicherheit des macOS-Systems sowie aufgrund technischer Probleme kann Prof. DRM in der vorherigen Version auf macOS10.15 jedoch nicht Apple Music und Amazon Audible konvertieren. In der neuen Version hat die Leawo Software dieses Problem gelöst. In der neuen Version unterstützt Prof. DRM die Konvertierung sowohl von Amazon Audible Hörbüchern als auch von Apple Musik Liedern.

Zusätzlich zu den neuen Funktionen hat das Leawo-Team auch einige Bugs behoben. Die wichtigsten behobenen Fehler sind unten aufgeführt:

1. Beim Öffnen des Programms müssen das iTunes-Modul und das Spotify-Modul beim Klicken auf die Dateikonvertierung immer das Computer-Passwort eingeben.

2. Akustisches Konverter-Modul: Bei der Massenkonvertierung von Amazon-Hörbüchern werden die ersten paar Bücher erfolgreich konvertiert, und die restlichen Hörbücher werden immer in der Konvertierung angezeigt.

3. Spotify-Konvertierungsmodul: Die Spotify-Songdatei kann nicht von Prof. DRM bezogen werden; Dateiverbindung fehlgeschlagen; Drag und Drop fehlgeschlagen.

4. Die Konvertierung von Amazon-Hörbüchern auf dem 10.13-System ist fehlgeschlagen.

5. Konvertierung von eBooks auf dem 10.14-System fehlgeschlagen.

6. Rückstände treten auf, wenn der Programmprozess beendet wird.

Insgesamt hat dieses Update die Funktionen auf dem MacOS 10.15 verbessert, unterstützt die Konvertierung von Apple Music-Liedern und Amazon Audible-Hörbüchern und behebt gleichzeitig Fehler. Damit die Benutzer die Funktionen dieser Software noch komfortabler nutzen können.

Es ist erwähnenswert, dass Leawo Prof. DRM viele Preisnachlässe auf Leawo-2020-Zurück-zur-Schule-Aktion (http://www.leawo.de/promotion/special-offer/?b) erhält. Leute können den Prof. DRM Video Converter kostenlos erhalten und andere DRM-Bundles und Einzelprodukte mit einem Preisnachlass erwerben.

Leawo (http://www.leawo.de) ist ein professioneller Anbieter für multimediale Lösungen, spezialisiert sowohl auf das Aufbereiten und Verteilen von Medien über das Internet als auch für den Alltag. Unsere Produktpalette umfasst PC-Produkte wie z.B. DVD-, Video-, Flash- und PowerPoint-Konverter bis hin zu Produkten für Apple, wie z.B. Flash-, DVD- und Videokonverter. Diese Produkte sind weltweit und in Englisch, Japanisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch und immer mehr in Deutsch erhältlich, sowohl für Microsoft Windows und Apple OSX. Die Zukunft fest im Blick, wird Leawo immer das Beste geben, um seinen Kunden weltweit sowohl erstklassige, vielfältige und leicht zu bedienende Software als auch Unterstützung zukommen zu lassen.

Kontakt

Leawo Software GmbH

Steven Zhang

Yungu Innovation Industrial Park Phase I 1183

518057 Shenzhen

+86-755-86349501

+86-755-26738705

support@leawo.de

http://www.leawo.de

