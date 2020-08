Firmen in Karlsruhe: Mit SEO Umsätze steigern

Ärzte, Dienstleister, Geschäfts und Unternehmen aus Karlsruhe können mithilfe von Local SEO wachsen

KARLSRUHE. Die wachsende Konkurrenz durch Online-Anbieter und die Auswirkungen der Corona-Krise stellen viele kleine und mittelständische Unternehmen aus Karlsruhe vor große Herausforderungen. An Wachstum denken in dieser Zeit nur die wenigsten. Im Gegenteil: Viele alteingesessene Geschäfte und Dienstleister machen sich wegen des Kundenschwunds ernste Sorgen um ihr Fortbestehen. Dabei gibt es eine einfache Möglichkeit, wie auch sie von der zunehmenden Bedeutung des Internets profitieren und Kunden in ihrer Stadt erreichen können: Suchmaschinenoptimierung. Speziell Local SEO (https://www.primseo.de/seo-agentur/seo-karlsruhe) (zu Deutsch: lokale Suchmaschinenoptimierung (https://www.primseo.de/seo-agentur/seo-karlsruhe/firmen-in-karlsruhe-mit-seo-umsaetze-steigern)) bietet Dienstleistern, Firmen und Geschäften mit Standort in Karlsruhe gute Chancen, ihren Umsatz nachhaltig zu steigern.

Wie Firmen aus Karlsruhe mit SEO vom Suchverhalten potenzieller Kunden profitieren

Seit 2007 bietet Suchmaschinen Marktführer Google lokale Suchergebnisse an. Sucht ein Nutzer nach "Frauenarzt" oder "Steuerberater" in Verbindung mit Karlsruhe oder einem Stadtteil wie Daxlanden, erhält er als erstes Ergebnis eine Liste mit Unternehmen aus dieser Region. Doch auch ohne konkrete Ortsangabe sind die Suchergebnisse lokalisiert. Zum Beispiel, wenn Nutzer unterwegs spontan nach einem Cafe oder einem italienischen Restaurant suchen. Die Verbreitung von Smartphones hat den Trend zu lokalen Suchen beschleunigt. Mittlerweile zielt schon mehr als jede zweite ausgeführte Suche darauf ab, Ergebnisse aus der Umgebung zu finden - mit stark steigender Tendenz. Für Ärzte, Geschäfte, Rechtsanwälte und jede andere Firma mit fester Adresse in Karlsruhe ist das die Chance, neue Gäste, Kunden, Mandanten oder Patienten zu erreichen und den Umsatz zu steigern. Denn bis zu 80 Prozent der Menschen, die eine lokale Suche durchführen, um sich zu informieren, nehmen innerhalb einer Woche Kontakt zu einem der Anbieter auf oder besuchen dessen Geschäft. Für Dienstleister, Geschäfte und Firmen sollte es deshalb oberste Priorität haben, bei den für sie relevanten Suchbegriffen vorne zu stehen.

SEO Agentur bringt Unternehmen aus Karlsruhe auf die vorderen Google Ränge

Damit ein Dachdecker, Steuerberater oder Zahnarzt zu lokalen Suchbegriffen rankt, ist es erforderlich, den Google My Business-Eintrag und die Website zu optimieren. Eine SEO Agentur, die Erfahrung in lokaler Suchmaschinenoptimierung hat, ist der richtige Partner hierfür. Im Fokus steht dabei zunächst eine umfassende Analyse und das von Google angebotene My Business: Durch diverse Einstellungen und das Hinterlegen korrekter Daten und ansprechender Fotos lassen sich mit dem Tool schnell erste Erfolge erzielen. Danach kümmert sich die SEO Agentur um die Website: Hochwertige Inhalte in Text und Bild mit Bezug zu Karlsruhe und Umgebung sowie die technische Anpassung für Smartphones stehen hier im Vordergrund. Sie führen zu guten Rankings in der organischen Suche und verbessern die Nutzerfreundlichkeit, was sich positiv auf die Konvertierung auswirkt. Durch SEO Maßnahmen abseits der Website wie das Aufbauen von Bewertungen und Links, sogenannten Local Citations und Social Media-Profilen lassen sich die Erfolge in der lokalen Suche steigern und nachhaltig festigen.

