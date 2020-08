Mit dem RolloTube S-line Sun DuoFern zuhause Urlaub machen

Mit dem universell einsetzbaren Funk-Markisenantrieb von RADEMACHER steht dem Urlaub auf der eigenen Terrasse nichts mehr im Wege

Durch die Corona-Pandemie fragen sich derzeit viele Menschen, wie und wo der Sommerurlaub in diesem Jahr verbracht werden kann. Ein Ort rückt im Zuge dieser Überlegungen besonders in den Fokus: der eigene Garten oder Balkon! Gerade jetzt lohnt es sich, in die Ausstattung des "grünen Wohnzimmers" zu investieren, um den Sommer in vollen Zügen genießen zu können. Ein schattiges Plätzchen darf da nicht fehlen - besonders komfortabel wird es mit einer Markisensteuerung, die automatisch für angenehme Verschattung sorgt. Der neue RolloTube S-line Sun DuoFern für Markisen von RADEMACHER bietet einen einfachen und schnellen Einstieg in eine komfortable Sommersaison.

Der Funkrohrmotor für Markisen arbeitet auf Basis des von RADEMACHER entwickelten Funksystems DuoFern und lässt sich unkompliziert in dieses integrieren. In Verbindung mit der zentralen Steuereinheit, dem HomePilot® von RADEMACHER, aber auch mit der neuen DuoFern Handzentrale oder Tastern zur manuellen Bedienung lassen sich die umfangreichen Automatikfunktionen nutzen. Der selbstlernende Motor, der die Endpositionen der Markise automatisch während der ersten Fahrzyklen lernt, ist besonders smart, weil eine Lernfahrt dadurch nicht mehr notwendig ist. Wer bestimmen möchte, dass die Markise beispielsweise immer nur zur Hälfte ausgefahren wird, kann aber selbstverständlich die Endpunkte auch manuell setzen. Der Motor arbeitet mit Tuchentlastung, indem die Markise komplett eingefahren wird und dann minimal reversiert. Durch das vollständige Einfahren der Markise in die abgedichtete Kassette wird sichergestellt, dass die Markise vor Umwelteinflüssen geschützt bleibt. Beim Ausfahren der Markise sorgt der Funk-Antrieb für eine optimale Tuchstraffung und somit für ein ästhetischeres Erscheinungsbild.

Darüber hinaus überzeugt der RolloTube S-line Sun DuoFern im täglichen Betrieb durch die Blockiererkennung in beide Laufrichtungen und durch die Hinderniserkennung für höchste Sicherheit und Schonung der Markise.

Detaillierte Informationen zum RolloTube S-line Sun DuoFern und zur Einbindung in den HomePilot gibt es online unter www.rademacher.de.

Über die Rademacher Geräte-Elektronik GmbH:

Der Name Rademacher steht von jeher für fortschrittliche Technologien und Produktentwicklungen, die dem Markt entscheidende Impulse gegeben haben. Vom automatischen Gurtwickler Anfang der 80er Jahre, mit dem heute Millionen von Haushalten ausgestattet sind, über den elektronischen Rohrmotor für die Rollladenautomation bis zum ersten KNX-Rohrmotor, der ohne Aktor direkt an die Busleitung angeschlossen wird. Heute ist Rademacher einer der führenden Hersteller im Bereich Rollladen- und Hausautomation und bietet verschiedenste elektronische Lösungen für Komfort und Sicherheit rund ums Haus. Bekannte Produktlinien bei Antrieben und Steuerungssystemen für Rollläden, Markisen und Garagentore sind u.a. RolloTron®, RolloTube®, RolloPort®, RolloHomeControl®, RolloSolutions® und HomePilot®.

Smart Home, Markisensteuerung, Markise, Komfort, Urlaub im Garten, Urlaub zuhause, Funk-Antrieb, Funk, Automatikfunktionen, Tuchstraffung, Blockiererkennung, selbstlernender Motor, Funksystem