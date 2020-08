Remote Engineering Services Provider GFE Solutions startet Webinar-Kanal

Da die Arbeit von zu Hause aus und die Fernarbeit zu einer globalen Norm werden, hat auch die Notwendigkeit, zu lernen und sein Wissen zu aktualisieren, an Bedeutung gewonnen. Der ukrainische Outsourcing-Anbieter für Ingenieurarbeiten, GFE Solutions, hat einen neuen Webinar-Kanal und eine Reihe von Webinaren entwickelt, um verschiedene technische und geschäftliche Themen anzusprechen, die heute wichtig sind.

Der Webinar-Kanal von GFE Solutions: https://gfe-solutions.com/webinars

Das nächste Webinar wird am 19. August 2020 um 12 Uhr GMT zum Thema "In CAD we Trust" live übertragen.

Mit einer einmaligen Registrierung können die Teilnehmer alle Live-Webinare sowie die On-Demand-Webinar-Sammlung ansehen und interagieren. Um sich für neue und kommende Webinare zu registrieren, müssen die Gäste ein einfaches Formular auf der offiziellen Webinar-Seite ausfüllen.

Das erste Webinar fand am 17. Juli statt und befasste sich mit dem sehr wichtigen Thema "Wie Sie während der Pandemie effektiver arbeiten und der Konkurrenz immer einen Schritt voraus sein können". Im weiteren Verlauf der Reihe wird es auch Webinare zu Ingenieursoftware geben.

GFE Solutions verfügt über eine breite Kundenbasis in Bereichen wie Maschinenbau, Automobilindustrie und Metallurgie. Das Dienstleistungsangebot umfasst Konstruktionstechnische Unterstützung, Programmierung von CNC-Maschinen, Festigkeitsanalyse-Berechnungen, SPS-Programmierung, Inbetriebnahme usw.

Als ein in der Ukraine ansässiges Unternehmen verfügt GFE Solutions über einen Wettbewerbsvorteil aufgrund des hochwertigen Bildungssystems des Landes und der Fähigkeit, sich problemlos in die westliche Unternehmenskultur zu integrieren. Die sich überschneidenden Zeitzonen und günstigere Tarife wirken sich zu seinen Gunsten aus. Ein großer Teil seiner Remote-Engineering-Lösungen wird von Kunden in Deutschland genutzt. Das Unternehmen konzentriert sich auf neue Möglichkeiten während der andauernden Covid-19-Krise und verlässt sich dabei auf seinen kommerziellen Scharfsinn, der die Bedürfnisse der Kunden in den Vordergrund stellt.

GFE Solutions ist ein spezialisiertes Unternehmen für Ingenieurdienstleistungen. Unsere Ingenieure kommen hauptsächlich aus Osteuropa - unseren Kunden bieten wir Onsite- und Offsite-Engineering-Dienstleistungen an. Alle unsere Spezialisten sprechen und schreiben fliessend Englisch, einige von ihnen Deutsch und andere Sprachen.

