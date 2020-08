Minimalismus liegt voll im Trend - auch bei Tee

Kräutertee genießen mit Mono-Kräutertee von AURESA

Weniger ist mehr - unter diesem Motto verschreiben sich in unseren Breitengraden immer mehr Menschen einem minimalistischen Lebensstil. Dabei beschränkt sich das Prinzip des Minimalismus inzwischen nicht mehr nur auf die Wohnungseinrichtung und den Kleidungsstil, auch bei so manchen Lebensmitteln heißt es mittlerweile - Mut zum Minimalismus. So wird zum Beispiel immer mehr auf die Zugabe von Aromen, Farbstoffen oder anderen Zusätzen verzichtet. Das ist auch bei den Mono-Kräutertees im Onlineshop von AURESA unter https://www.auresa.de/mono-kraeutertee/ der Fall. Shopkunden erhalten hier reines Kräutervergnügen ohne jegliche Zusatzstoffe.

Reine Natur für die Tasse

Der Begriff "Mono" stammt aus dem Altgriechischen und bedeutet ins Deutsche übersetzt "allein", "einzig" oder "ein". In Bezug auf Kräutertee ist damit ein Tee gemeint, der nur aus einer einzigen Komponente besteht. Bekannte Mono-Kräutertees sind beispielsweise Pfefferminztee, Kamillentee oder auch Hibiskus Tee. Aber auch weitaus exotischere Sorten finden sich im Sortiment von https://www.auresa.de/mono-kraeutertee/ - zum Beispiel die in Südamerika äußerst beliebten Sorten Lapacho Tee und Mate Tee. Letzterer ist übrigens koffeinhaltig und damit eine gute Alternative zu Kaffee.

"Wer einen rein natürlichen Genuss ohne Aromen oder ähnliches sucht, der liegt mit Mono-Kräutertee goldrichtig. Diese Tees enthalten zudem keinen Zucker und sind, mit Ausnahme von Mate Tee, auch noch koffeinfrei. Damit eignen sich die meisten Mono-Kräutertees auch schon für Kinder.", so Danijel Mlinarevic, Geschäftsführer von AURESA https://www.auresa.de/

Fairer und CO2-neutraler Teegenuss

Sämtliche Bestellungen im Onlineshop von AURESA https://www.auresa.de/ werden mit DHL GoGreen und damit komplett CO2-neutral verschickt. Die Tees werden allesamt fair gehandelt und das Unternehmen legt großen Wert auf eine gerechte Behandlung und Bezahlung aller an der Teeproduktion beteiligten Arbeiter. Ein besonderer Fokus liegt bei AURESA auf Bio Tee, da dieser auf eine für Mensch und Umwelt besonders schonende Weise angebaut und hergestellt wird.

AURESA - hinter diesen sechs kleinen Buchstaben verbirgt sich hervorragende Qualität und Teegenuss auf höchstem Niveau. Bereits die Auswahl der Bezugsquellen erfolgt nach strengsten Kriterien. Dabei spielt nicht nur die Qualität des Produktes selbst, sondern auch die faire Behandlung und Bezahlung aller am Herstellungsprozess beteiligten Arbeiter eine wichtige Rolle. Ein unbeschwerter Genuss ohne schlechtes Gewissen und Bedenken. AURESA will mit seinen Produkten eine Auszeit vom Alltag schaffen, für Entspannung sorgen und neue Kraft geben. Genau deshalb werden auch sämtliche Tees in dem Sortiment regelmäßig auf unerwünschte Rückstände und Schadstoffe überprüft. Des Weiteren steht AURESA ständig in Kontakt mit Herstellern und Lieferanten. So sind das Team stets bestens informiert und kann seinen Kunden einen erstklassigen Service und kompetente Beratung bieten.

