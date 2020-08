MAN TRUCK & BUS in Leipzig übergibt neues Fahrzeug

MAN TRUCK & BUS in Leipzig übergibt neues Schulungsfahrzeug an das Ausbildungszentrum für Verkehrsberufe Leipzig GmbH

Am 12. August 2020 10.00 Uhr erfolgt die feierliche Übergabe eines neuen MAN TGE 6.180 4X2 Schulungsfahrzeuges an den Geschäftsführer des Ausbildungszentrums für Verkehrsberufe, Fred Heinzelmann, durch die MAN Truck & Bus Deutschland GmbH vertreten durch Herrn Max Fritzsche Beauftragter für den TGE-Verkauf und dem Betriebsleiter der Herrn Matthias Dumler auf dem Firmengelände der MAN in der Paunsdorfer Str. 91, 04328 Leipzig (Neben Metro).

Dieses Fahrzeug wurde für die Ausbildung der Fahrer von Rettungsfahrzeugen, die eine Fahrerlaubnis in den Klassen C1 und C1E benötigen, bestellt und geliefert. Die Nachfrage für den Erwerb dieser Fahrerlaubnis steigt auch bei anderen Interessenten. Diese kommt anderen von den anderen Hilfsorganisationen und aus dem Privatbereich. Wer ein Wohnmobil fahren möchte, bei dem die zulässige Gesamtmasse über 3,5 t und bis 7,49 t beträgt, benötigt dafür eine Fahrerlaubnis der Klasse C1. Das Fahrzeug wird in der Region Leipzig/Halle (Saale) zum Einsatz kommen.

Gerne laden wir Interessenten auf eine "Proberunde" zu folgenden Veranstaltungen im September 2020 ein.

Diese sind wie folgt geplant:

-Jobmesse PROLOG, am 08.09.2020, ab 10:00 Uhr im Handwerkerhof Halle, Heinrich-Franck-Str. 10, 06112 Halle (Saale)

-Logistik zum Anfassen, am 23.09.2020, ab 09:00 Uhr auf dem Gelände der TÜV Rheinland Akademie, Hans-Weigel-Straße 2a, 04319 Leipzig

Weitere Informationen zu den Aktionstagen und zur möglichen (bis zu 100 %) Förderung der Ausbildung erhalten Sie unter der Telefonnummer 0179 2050431.

Kontakt:

Fred Heinzelmann

Geschäftsführer

Ausbildungszentrum für Verkehrsberufe Leipzig GmbH

Tel. 0179 2050431

fred.heinzelmann@verkehrsschulen.de

www.verkehrsschulen.de

Das Ausbildungszentrum für Verkehrsberufe in Leipzig ein erfahrener Dienstleister auf dem Gebiet der Aus- und Weiterbildung für die Bereiche Verkehr und Logistik. Seit 1992 werden Fahrlehrer und Berufskraftfahrer erfolgreich ausgebildet. Weiterhin werden Schulungen für Gefahrgutfahrer, Gabelstaplerfahrer und Lagerfachkräfte sowie Weiterbildungen nach dem Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz angeboten.

