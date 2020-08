MOTOBIKE-Shop erweitert Fahrzeugteile Sortiment im Online-Shop

Der Online-Shop von MOTOBIKE Jörger e.K. führt über 7.500 Ersatz- und Individualisierungs-Teile für Motorräder

Offenburg - Der Motorrad-Spezialist MOTOBIKE erweitert seinen Shop für die Motorrad-Saison 2020.

Der Händler mit angeschlossener Meisterwerkstatt bietet vor Ort in Offenburg seit Jahr und Tag einen gut sortierten Ersatzteil-Fundus. Das breit gefächerte Spektrum an Original Fahrzeugteilen diverser Marken wird durch Zubehörteile in Erstausstatter-Qualität namhafter Hersteller ergänzt.

"Es ist uns gerade während der noch immer aktiven Corona-Pandemie ein großes Anliegen, ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten. Wir haben unseren Online-Shop daher um Ersatz- und Zubehörteile erweitert, die durchweg vollkommen kontaktlos und somit sicher per Internet bestellt werden können", führt Zweiradmechanikermeister Frank Jörger aus.

Über 7.500 Teile von über 30 renommierten Herstellern und Handelsmarken sind unter https://www.motobike.de/shop/fahrzeugteile/ online verfügbar. Ein Großteil der gelisteten Produkte ist sofort versandfertig und kann innerhalb von 1 bis 3 Tagen geliefert werden. Direkt verfügbare Produkte werden vom Lager von MOTOBIKE in Offenburg versendet. Der Versand erfolgt weltweit. Innerhalb Deutschlands ist der Versand ab 50 Euro Bestellwert versandkostenfrei.

Auch für die passende Beratung ist gesorgt: "Wir haben die Zeichen der Zeit erkannt und haben zahlreiche Kapazitäten aus unserem 1.000 m² großen Showroom für den Telefon- und Emailsupport geschult. Unser erfahrenes Team freut sich über An- und Rückfragen zu unseren Produkten und hilft auch gerne bei individuellen Aufgaben und Fragestellungen. Unser Support steht Ihnen telefonisch unter +49 (0)781 990785-13 sowie per Email info@motobike.de gerne zur Verfügung", so Jörger abschließend.

MOTOBIKE ist Fachhändler für Honda, Ducati, Scrambler Ducati und Peugeot Motocycles Das Unternehmen ist das Resultat aus jahrzehntelanger Motorradleidenschaft. Inhaber Frank Jörger fuhr bis ins Jahr 1994 selbst Motorradrennen. Sein Engagement führte den Zweiradmechanikermeister zum eigenen Unternehmen in Offenburg. In seinem über 1000 Quadratmeter großen Ladengeschäft bietet der Händler Motorräder und Zubehör an. Der MOTOBIKE Onlineshop bietet tausende Artikel an und versendet weltweit.

Kontakt

MOTOBIKE-Shop Frank Jörger e.K.

Frank Jörger

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 7

77656 Offenburg

0781-77778

info@motobike.de

https://www.motobike.de/

