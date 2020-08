Royal Gardineer Gartensprinkler zum Bewässern & Abkühlen

Gartenpflanzen optimal mit Wasser versorgen

- Pflegt Rasen und Beete an heißen Tagen

- 9 wählbare Fontänen für jeden Zweck

- Einfache Einstellung am Sprühkopf

- Spart Wasser: wässert in vorgegebener Fläche

- Einfacher Anschluss an gängige Gartenschläuche

Bewässert effizient die ganze Rasenfläche oder nur das Blumenbeet - während man selbst die Füße hochlegt. Einfach den Gartensprinkler (https://www.pearl.de/mtrkw-7730-gartensprinkler.shtml) von Royal Gardineer (https://www.pearl.de/ar-2-60.shtml) an gewünschter Stelle in den Boden stecken und mit nur einem Dreh aus 9 Sprüheinstellungen wählen. Und schon heißt es: Wasser marsch!

Erfrischung an heißen Tagen: Nicht nur die Pflanzen werden den Rasensprenger lieben. Auch Kinder tollen gerne um die kühlende Wasserfontäne herum. So macht der Sommer erst richtig Spaß!

Wasser sparen: Man bestimmt selbst, welcher Gartenbereich bewässert werden soll und verschwendet damit kein Wasser.

- Ideal an heißen Tagen zur Bewässerung von Rasen und Beeten sowie zur Erfrischung

- Mit einstellbaren Düsen für 9 verschiedene Sprühfunktionen

- Einfache Bedienung: zum Fontänen-Wechsel einfach den Sprühkopf drehen

- Spart Wasser: wässert in vorgegebener Fläche

- Per Erdspieß an gewünschter Stelle im Boden platzieren

- Einfacher Anschluss an gängige Gartenschläuche dank universellem Klick-System

- Material: Kunststoff

- Maße Sprühkopf mit Sockel (Ø x H): 9,2 x 13 cm, Erdspieß: 10 cm

- Gewicht: 140 g

- EAN: 4022107364676

Preis: 7,90 EUR

Bestell-Nr. NX-3949-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX3949-3506.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/arBpGFW7

