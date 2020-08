Immobilienmakler Hannover - In der Vergangenheit beauftragte, nach dem sogenannten Besteller-Prinzip, der potentielle Käufer einen Immobilienmakler. Heutzutage lässt sich vermehrt beobachten, dass die Immobilienverkäufer selbst ihr Immobilienobjekt bewerben und sich dabei von einem Makler Unterstützung holen. In Hannover wird die Maklerprovision deshalb meistens zwischen den Parteien aufgeteilt, damit Konflikte vermieden werden. Weil es keine festgesetzte Regelung dieser Aufteilungen gibt, steht Ihnen City Immobilienmakler Hannover bezogen auf eine zufriedenstellende Einigung gerne zur Seite. Die Immobilienbranche in Hannover wird derzeit schon von technischen Neuerungen wie der Erstellung von digitalen Grundrissen beeinflusst. Aber ebenso in Bezug auf andere Vorgänge finden Automatisierungen statt, so beispielsweise bei den virtuellen Hausbesichtigungen. Diese Möglichkeiten beschleunigen die Veräußerung Ihrer Gebäude durch City Immobilienmakler Hannover noch weiter. Unsere Spezialisten von City Immobilienmakler Hannover sind im Immobilienbereich recht versiert. Gleichwohl bringen diese technischen Lösungen auch für unsere Spezialisten zahlreiche Arbeitserleichterungen mit sich.

City Immobilienmakler GmbH

Kontakt

City Immobilienmakler GmbH

Winfried Wengenroth

Sokelantstraße 5

30165 Hannover

051113221100

info@city-immobilienmakler.de

https://city-immobilienmakler.de/

