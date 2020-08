explora lanciert Gutscheinprogramm "Buy Now, Explore Later"

Mit dem neuen Gutscheinprogramm des Reiseunternehmens explora erhalten Kunden beim Kauf eines Vouchers in Höhe von 1.000 US-Dollar einen Bonus von 500 US-Dollar dazu - gültig für Reisen zu allen explora-Häusern und Travesías (Wanderreisen). Zudem gibt es keinen Zeitdruck bei der Buchung: Die Gutscheine sind einlösbar für Reisen bis Ende Oktober 2022. Mit dem Programm sollen auch die unter dem Tourismuseinbruch durch Covid-19 leidenden Gemeinden vor Ort unterstützt werden.

Santiago, Chile/ München - Während sich die Welt nach der Pandemiepause langsam wieder öffnet und sich die Gedanken der Menschen wieder vermehrt dem Reisen zuwenden, hat das Reiseunternehmen explora "Buy Now, Explore Later" eingeführt - ein neues Gutscheinprogramm, welches Reisen zu explora-Zielen in abgelegenen Regionen Südamerikas fördern und den lokalen Gemeinden helfen soll, mit den anhaltenden wirtschaftlichen Herausforderungen durch COVID-19 umzugehen. Auf Gutscheine, die bis zum 31. August 2020 zu einem Mindestbetrag von 1.000 USD erworben werden, erhält der Käufer einen Bonus von 500 USD zusätzlich. Das Gesamtguthaben in Höhe von 1.500 USD kann für künftige Reisen bis Ende Oktober 2022 eingelöst werden, ohne dass vorab ein Datum oder Reiseziel festgelegt werden muss.

Buy Now, Explore Later: Maximale Flexibilität

Das "Buy Now, Explore Later"-Programm gilt für Reisen zu allen explora-Häusern und für alle Travesías (Wanderreisen) in ganz Südamerika. Eine große Bandbreite an Möglichkeiten, darunter klassische Schauplätze in Patagonia, Chile, wie die Atacamawüste oder Rapa Nui, die Osterinsel mitten im Pazifischen Ozean; neuere Reiseziele wie Machu Picchu & Das heilige Tal der Inkas in Peru oder El Chalten im argentinischen Patagonien sowie neue Wanderreisen wie die Travesía Salta, Argentina oder die Travesía Atacama-Uyuni, die im April 2021 mit ins Programm genommen werden.

Zweimalige Umbuchung bis 7 Tage vor Reiseantritt

Zu den zusätzlichen Vorteilen für Käufer gehört die Möglichkeit, das Buchungsdatum zweimal bis zu 7 Tage vor Check-In zu ändern, spätester Check-Out ist der 31. Oktober 2022; Zudem kann das auf dem Gutschein verbleibende Restguthaben für Hoteldienstleistungen in explora-Häusern verwendet werden, einschließlich Massagen, Premium-Weinen, zusätzliche Erkundungstouren etc.

BEDINGUNGEN:

-Buchung je nach Verfügbarkeit.

-Ausgeschlossen sind Weihnachten, Neujahr, Tapati-Festival (Osterinsel) und während den Karnevalszeiten.

-Nicht gültig für explora Patagonia und explora El Chalten zwischen dem 1. November 2021 und dem 31. März 2022.

-Änderungen für Aufenthalte, die am 31. Oktober 2022 enden, sind erlaubt. Keine Umplanung nach diesem Datum.

-Die Preisdifferenz (falls zutreffend) muss 30 Tage vor dem Einchecken bezahlt werden.

-Nicht gültig in Kombination mit anderen Werbeaktionen.

-Ehemalige explora-Reisende erhalten einen Rabatt von 5% auf ihre Buchung.

-Reisende, die Reiseziele kombinieren, erhalten 5 % Ermäßigung auf ihre Buchung.

-Übertragbar und nicht erstattungsfähig.

-Es gelten die üblichen Änderungsrichtlinien.

Käufer von "Buy Now, Explore Later"-Gutscheinen können ihre Reise buchen, wann immer sie wollen. Die Buchungen basieren auf Verfügbarkeit und es gelten verschiedene Einschränkungen. Nach dem Kauf können Buchungen unter +56 2 2395 2800, per E-Mail unter reserve@explora.com oder über die Reisebüros vorgenommen werden.

Über explora

1993 gegründet, bietet explora eine Art des Reisens, die auf der tiefgründigen Erkundung entlegener Reiseziele basiert. Jedes Hotel dient als Hauptquartier, von dem aus sich die Umgebung erkunden lässt - mittels geführter Touren und einer bequemen Infrastruktur. Alle explora-Programme sehen ein durchgehendes Erlebnis vor, einschließlich Unterkunft, Transfers, Mahlzeiten und Getränken sowie der Möglichkeit, an täglichen geführte Erkundungstouren teilzunehmen. Gegenwärtig ist explora an sieben abgelegenen Orten in Südamerika präsent: Torres del Paine, Osterinsel und Atacama in Chile; das Heilige Tal in Perú; Salta und El Chaltén in Argentinien; und Uyuni in Bolivien. Im November 2019 wurde explora von den World Travel Awards als weltweit führendes Expeditionsunternehmen ausgezeichnet.

