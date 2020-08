Ohne Trommelfell: Trommeln für die nächste Pandemie

Sämtliche Links zu den Grafiken und Quellen auf

https://www.dz-g.ru/Ohne-Trommelfell_Trommeln-fuer-die-naechste-Pandemie

Es ist bekannt

der Simulant

im ganzen Land.

Die Lohnschreiber der Leitmedien und die Sprechpuppen der Politmarionetten schlagen leere Trommeln. Man hört nichts, weil die Trommelfelle fehlen. Nur die Schlagstöcke klacken und zerbrechen beim Schlag auf den Trommelkörper: Ein Kasperletheater, das seinesgleichen sucht und sich nirgendwo sonst in dieser gründlichen Ausprägung findet! Sie alle simulieren eine Pandemie, die nur in der Phantasie existiert! Warum schließen sich Leiter nachgeordneter Behörden weitgehend den offenkundigen Rechtsbrüchen an?

Wie komme ich zu diesem Wortbild? Die im Folgenden präsentierten Statistiken des Robert-Koch-Instituts vom 28. Juli 2020 und des Statistischen Bundesamts vom 5. Juli 2020 verdeutlichen meine Einschätzung. Die verlogene Propaganda von einer "zweiten Corona-Welle" ist leeres Gewäsch! Ohne eine erste kann es auch keine zweite geben!

Die weltweite Verblödung erklimmt täglich neue Höhen und stellt neue Rekorde auf. Es ist merkelwürdig, was die BRD-Behörden und die BRD-Testlabors mit den Menschen anstellen wollen. Ich frage mich allen Ernstes, was man aus der RKI-Statistik der willkürlichen und unzulänglichen Corona-Tests eigentlich ableiten will, die in jedem Staat anderen manipulierten Kriterien folgen, um die Fallzahlen zu steuern.

Auszug aus

https://www.dz-g.ru/Das-Virus-Phantom_Gigantischer-Betrug-und-Jahrhundertluege

Dr. Stefan Lanka, Mikrobiologe:

Der Corona-Virus-Test weist "nur" Bestandteile nach, die in jedem Menschen vom Stoffwechsel erzeugt werden.

Wird z.B. die Abstrichmenge vervielfacht, wird jeder Mensch im Corona-Virus-Test positiv getestet.

Der Corona-Virus-Test wird von Labor zu Labor, von Land zu Land jeweils auf eine bestimmte Menge an Bestandteilen des Menschen (genetische Moleküle) eingestellt, die ab einer bestimmten Konzentration als "positiv" ausgegeben werden. Unterhalb dieses Wertes, den man den "Cut-Off-Level" nennt, wird der Test als "negativ" ausgegeben.

So werden z.B. in Italien an den Lungen erkrankte Menschen zu 10% "Corona-Virus-positiv" getestet und in Südkorea einhundertmal weniger, nämlich nur 0,1% der Erkrankten.

Ob Südkorea den "Cut-Off-Level" absichtlich höhersetzte, um geringere "Corona-Virus-Fallzahlen" zu erreichen, um ihre Bevölkerung und Wirtschaft vor der Corona-Panik zu schützen oder ob die entscheidenden Labors einfach nur vorsichtiger waren, wird sich in Zukunft erweisen.

Total entlarvend ist auf Seite 7 des unten verlinkten RKI-Berichtes die Tabelle der ANGEBLICHEN Todesfälle, die im Grundrauschen der TATSÄCHLICHEN Todesfälle untergeht. Warum tun die das? Wem nützt das?

In anderen Worten: Da kein COVID-19 existiert, ist auch niemand daran gestorben! Aber das ist wiederum ein Kapitel für sich:

https://www.dz-g.ru/Tanz-der-Viren-um-das-Grippe-Phantom-der-NWO-Oper

RKI-COVID-19-Todesfaelle-2020-07-29

Auszug aus

https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Sterbefaelle-Lebenserwartung/sterbefallzahlen.html

"Aktuell ist eine solche Auszählung bis zum 5. Juli 2020 darstellbar."

Destatis-Taegliche-Sterbezahlen-2020-07-05

Gestern begann die 32. Woche und die Leitmedien schreiben einen Lockdown herbei. Was wollen die denn noch? Soll die andere Hälfte der Arbeiter und Angestellten, der Unternehmer und Freiberufler auch noch arbeitslos sein? Wer arbeitet dann noch für das RKI, für Behörden und für Testlabors? Werden es Ehrenamtliche sein?

Quelle: Seite 12

Situationsbericht des Robert Koch-Instituts vom 29.7.2020 zu COVID-19

Erscheinungsdatum 29. Juli 2020 PDF (2 MB, Datei ist nicht barrierefrei)

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/2020-07-29-de.pdf

Sämtliche Links zu den Grafiken und Quellen auf

https://www.dz-g.ru/Ohne-Trommelfell_Trommeln-fuer-die-naechste-Pandemie

EXKLUSIV: Nächster LOCKDOWN - Bereits BESCHLOSSEN? | Das Sensations-Interview! | #NichtOhneUns

https://www.youtube.com/watch?v=aYlBuJ6FtMQ

31. Juli 2020 | ET Video & Content

Es scheint unglaublich: Ein weiterer Lockdown. Grundlos. Und mitten im Hochsommer. Und doch ist es genau das, was die Regierung nicht nur plant, sondern offensichtlich bereits beschlossen hat. Sogar der Termin steht schon fest.

Seht selbst im exklusiven Interview - nur bei ET Video & Content.

INHALT

00:00 Intro

00:37 Der Gast stellt sich vor

01:42 Worum es geht

02:32 Woher kommt die Info?

04:02 Detail-Ablauf der Geschehnisse

04:47 Rekapitulation: Was wissen wir?

06:20 Wer alles weiß Bescheid?

07:54 Warum wir uns für das Interview entschieden haben...

08:58 Seit wann GENAU die Info bekannt ist

09:56 Die Testergebnisse haben NIE eine Rolle gespielt

10:47 Einem verlogenen Staat trauen?

11:37 Wie müssen wir die Info interpretieren?

12:58 Beispiel von staatlich geführten Medien

14:05 Was sollten Menschen jetzt tun?

15:02 Tipp: SO bereitet ihr euch vor!

15:44 Rolle der Medien #2

17:31 Welchen Medien kann man trauen?

18:48 So könnt ihr Euch wehren!

19:15 Keine Opposition?

20:11 Teilt dieses Video!

20:47 Verabschiedung & Outro

DANK AN

Thomas für seinen Mut & alle anderen, die sich trauen, die Wahrheit auszusprechen

INFOS ZU ET VIDEO & CONTENT

Anfragen bitte nur per E-Mail unter: elijahtee.com

Abonniert auch meinen Telegram-Kanal: https://t.me/etvideocontent

neu.DZiG.de Deutsche ZivilGesellschaft

pol. Hans Emik-Wurst

Kloschwitzer Allee 6

08538 Weischlitz

Deutschland

E-Mail: pol.hans@emik-wurst.de

Homepage: https://neu.dzig.de

Telefon: 03741 423 7123

Pressekontakt

publicEffect.com

Hans Kolpak

Kloschwitzer Allee 6

08538 Weischlitz

Deutschland

E-Mail: Hans.Kolpak@publicEffect.com

Homepage: http://www.publicEffect.com

Telefon: 03741 423 7123