Umweltfreundlich fahren und dabei die Kosten senken...

Das Ziel von Easytrack (https://www.easytrack.at/)ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Fuhrparks nachhaltiger, sicherer und kostengünstiger zu gestalten. Mit innovativer Telematik- und IoT-Technologien, die eine nachhaltigere Welt zu niedrigeren Kosten ermöglichen.

Wer würde das nicht wollen? Nicht umsonst sind wir langjähriger Partner von " klima:aktiv (https://maps.klimaaktiv.at/klimaaktiv-netzwerk/?id=49&c=10&m=partner&uid=58416&t=1)"!

Wir bieten Ihnen wichtige Technologiehebel, um die Kostenbasis und den CO2-Fußabdruck Ihrer Unternehmensflotte deutlich zu reduzieren. Eine nachhaltigere Welt bei niedrigeren Gesamtbetriebskosten.

Wir sparen unseren Kunden zehn Millionen Liter Kraftstoff pro Jahr und sorgen dafür, dass ihre Fahrer sicherer und entspannter unterwegs sind.

Unsere Lösungen sind auf einer einzigen Plattform nutzbar. Alle Antriebsarten und Fahrzeugtypen werden unterstützt.

Über ein webbasiertes Portal, das in verschiedene Module unterteilt ist, auf die autorisierte Benutzer zugreifen können und baut auf einem einfachen Prinzip auf:

Wenn sich das Fahrverhalten Ihrer Mitarbeiter verbessert, sinken die Kraftstoffkosten und CO2-Emissionen. Das klingt logisch, und das ist es auch. Unsere Erfahrung zeigt, dass die Differenz im Kraftstoffverbrauch zwischen Fahrern, die das gleiche Fahrzeug unter gleichen Bedingungen benutzen, bis zu 40% betragen kann.

Das Motivieren von Fahrern, mehr auf ihren Fahrstil zu achten, bietet daher erhebliche Vorteile. So etwa Kraftstoffeinsparungen im Bereich von durchschnittlich 12-20%, die Reduzierung von Verkehrsunfällen um oft mehr als 50%, erhöhte Lebensdauer von Reifen und Bremsbelägen und auch weniger Stress auf der Straße.

Unser Performance Dashboard zeigt wichtige Eckdaten und Leistungstrends, den Kraftstoff- oder Energieverbrauch über Fahrzeug- und Kraftstoffgruppen hinweg, Energieeinsparungen, sowie die Rangfolge von Fahrzeugen und Fahrern.

Die Online- Übersicht der Fahrtdetails ermöglicht dem Fahrer einen besseren Einblick in Bereiche, die verbessert werden können, und unterstützt sowohl das aktive Coaching als auch das persönliche Engagement des Fahrers.

Der Zugriff auf alle vom System generierten Ereignisse und Warnungen sowie die Verwendung von Heatmaps ermöglicht neue Einblicke in Problemzonen und Bereiche, in denen besondere Aufmerksamkeit erforderlich ist.

Die (automatisierte) Berichtserstellung bietet Datenanalysen auf der Ebene einzelner Fahrer, Fahrzeuge und Gruppen von Fahrern (abhängig von den in Ihrem Unternehmen getroffenen Vereinbarungen).

Dies lässt sich mit Easytrack (https://www.easytrack.at/)erreichen.

Warum warten? Lassen Sie uns Ihre grünen Ambitionen in grüne Einsparungen verwandeln!

Firma Easytrack GPS Ortungssysteme, welche seit 2008 Corporate Business Partner von Arvento Mobile Systems ist bietet allen Unternehmen, Partnern und Geschäftskunden eine professionelle Beratung und Analyse des eigenen Fuhrparks um die möglichen Schwächen festzustellen. Dank der eigenen GPS Hardware/ GPS Softwarelösung aus eigener Entwicklung gelingt es uns die Bedürfnisse unserer Kunden in hohem Ausmaß mit nachhaltigem Erfolg zu erfüllen.

Easytrack GPS Ortungssysteme und Arvento ist auf Telematik- und Asset Tracking spezialisiert.

Arvento ist auch in Europa ein renommiertes Technologieunternehmen, welches 2015 als das 5. Größte GPS-Fuhrparksystemunternehmen weltweit ausgezeichnet wurde und hat mehr als 90.000 Kunden und 900.000 verbaute Ortungssysteme.

Aufgrund der individuellen Anpassung und Flexibilität gegenüber dem Markt und dem Kunden umfasst unsere Hard und Softwarelösung viel mehr als nur Fahrzeugortung.

Unser System unterscheidet sich im Gegensatz zu anderen durch den umfangreichen Leistungsumfang! Durch die gemeinsame und eigene Herstellung werden Hard und Software optimal miteinander abgestimmt. Ortung von Personen/Tieren sowie Überwachung von Baumaschinen, Baufahrzeugen, Kleingeräten, Stapler, Container, Fahrräder, Motorräder, Kräne uvm. Mit unserer Lösung haben Sie eine perfekte Lösung.

Mit unseren Easytrack GPS Ortungssystemen haben Sie nicht nur Ihren Fuhrpark rund um die Uhr im Überblick sondern steigern die Produktivität und senken die Betriebskosten.

Mit großem Stolz können wir verkünden, dass 98% unserer Kunden, Easytrack GPS Ortungssysteme weiterempfehlen würden und über 30% unserer Kunden aus Empfehlungen stammen.

Easytrack GPS Ortungssysteme ist seit 2008 Corporate Business Partner von Arvento Mobile Systems und vertritt mit den internationalen Telematik Lösungen den europäischen Raum.

Seit 2014 sind wir offizieller Partner von klimaaktiv, einer Klimaschutz-Initiative des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, seit 2017 proEthik Mitglied und seit 2019 Austrian Logistics Markenpartner..

