Noch schnellerer Übersetzungsservice bei Linguation

Bei linguation.com erhalten Sie Ihre Übersetzungen jetzt noch schneller

Das Online-Übersetzungsbüro Linguation hat sein innovatives Bestellsystem weiter verbessert. Dadurch werden Übersetzungsaufträge jetzt noch schneller geprüft und an geeignete Übersetzer/innen mit den jeweiligen Fachkenntnissen vergeben. Somit erhalten Sie Ihre professionellen Übersetzung noch schneller als bisher gewohnt - bei selbstverständlich gleichbleibend hoher Qualität.

Linguation bietet nicht nur zuverlässige Übersetzungen von amtlichen Dokumenten wie Urkunden, Zeugnissen oder Ausweispapieren, die Sie selbstverständlich auch als beglaubigte Übersetzung erhalten, sondern arbeitet auch mit qualifizierten Fachübersetzer/innen aus den Bereichen Medizin, Wissenschaft, Marketing, Technik und Jura zusammen. So bietet die Übersetzungsagentur hochwertige Übersetzungen auch für die anspruchsvollsten Texte an. Das Team von Linguation prüft nach dem Eingang einer jeden Bestellung gezielt die Ansprüche, die an den jeweiligen Auftrag gestellt werden, und stellt ein entsprechendes Team an Übersetzer/innen mit Expertenwissen zusammen. Alle Übersetzer/innen verfügen über Sprachkenntnisse auf muttersprachlichem Niveau und haben ein dreistufiges Bewerbungsverfahren durchlaufen, in welchem sie eingehend auf ihre Kompetenzen geprüft wurden. Das Vier-Augen-Prinzip bei Linguation garantiert ein abschließendes Lektorat Ihres Auftrags durch eine/n weitere/n unabhängige/n Übersetzer/in, sodass Sie sich auf einwandfreie Ergebnisse verlassen können. Dabei bietet Linguation Übersetzungen in nahezu alle Sprachen an, darunter Englisch, Arabisch, Französisch, Russisch, Türkisch, Italienisch, Chinesisch oder Spanisch.

Die Bestellung und Abwicklung erfolgt bei Linguation bequem online: Laden Sie Ihr Dokument über den Linguation Preisrechner hoch und geben Sie ein, welche Sprachkombination Sie benötigen und um welche Art von Dokument es sich handelt. Außerdem können Sie in diesem Schritt auswählen, ob Sie eine Expressübersetzung oder eine beglaubigte Übersetzung benötigen. Der Preisrechner ermittelt umgehend ein individuelles Angebot für Sie, welches einen verbindlichen Liefertermin miteinschließt. Im nächsten Schritt können Sie sofort bestellen. Den Fortschritt Ihres Auftrags können Sie über das Translation-Tracking-System der Agentur online mitverfolgen. Die professionelle Übersetzung Ihres Dokuments wird Ihnen - je nach Umfang - teils schon am Tag darauf per E-Mail zugestellt, beglaubigte Übersetzungen erhalten Sie mit einer Versanddauer von rund zwei Tagen per Post.

Linguation ist ein Online-Übersetzungsbüro, dass es sich zum Ziel gesetzt hat, professionelle und hochwertige Übersetzungen für jede Art von Anliegen binnen kürzester Zeit anzubieten. Dabei wird auf technische Innovationen und ein weltweites Netzwerk an muttersprachlichen Übersetzer/innen gesetzt, welche sich rund um die Uhr um Ihre Aufträge kümmern. Der individuelle Preiskalkulator garantiert dabei stets faire Konditionen.

