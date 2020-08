Mit-Pferden-reisen.de Pferdeanhänger-Zugfahrzeugtest BMW X7 xDrive 30d

Pferdeanhänger-Zugfahrzeug BMW X7 xDrive 30d: My Car is my Castle

Hamburg, 4. August 2020 - SAV - Sports Activity Vehicle - so nennt BMW sein bisher größtes Fahrzeug aus der X-Serie. Im Pferdeanhänger-Zugfahrzeugtest bei Mit-Pferden-reisen.de (https://www.mit-pferden-reisen.de) beeindruckte der BMW X7 durch sein stattliches Exterieur und hochkomfortables Platzangebot. Mit 3,5 Tonnen Anhängelast empfiehlt sich der Riese unter den Allradlern bestens als Pferdeanhänger-Zugfahrzeug auf jedem Terrain.

Wer seinen BMW X7 im Reitstall vorfährt, kann sich neugieriger Blicke sicher sein. Mit 5,15 m Länge und vor allem 1,81 m Höhe überragt er die Mehrzahl der anderen Fahrzeuge und wirkt in gewissem Sinne erhaben über den Rest der Welt.

Erhaben fühlt man sich auch, sobald man den Polster-Thron erklommen hat. Luxusverliebte fühlen sich hier wohl: Leder-Bespannung auf Armaturenbrett und Türverkleidungen, Hochglanz-lackierte Applikationen und Dekorleisten. Ein riesiges Panoramadach gibt den Blick auf den Himmel frei. Und auch Großgewachsene können sich über ausreichend Knie- und Kopffreiheit freuen. Selbst in der dritten Sitzreihe geht es nicht allzu eng zu.

Rückenschonendes Beladen

Der Gepäckraum ist groß und praktisch: Die zweiteilige Heckklappe schwingt automatisch auf und zu, was zum Beladen des bis zu 2.100 Liter fassenden Kofferraumes sehr willkommen ist. Das Ladeniveau kann mittels Luftfederung abgesenkt werden

Ankuppeln ein Kinderspiel

Eine praktische Einrichtung ist die Rückfahrkamera mit Zoom-Einstellung auf die Anhängerkupplung und einer Führungslinie direkt zur Deichsel, so dass man diese perfekt ansteuern kann.

Für die Fahrt mit Pferdeanhänger wird im i-Drive Bordcomputer der Anhängerbetrieb und automatisch die Anhängerstabilisierung aktiviert. Zudem wird das System jetzt Gespann-spezifische Verkehrszeichen hinsichtlich Geschwindigkeitsbeschränkungen oder Überholverbote anzeigen.

Mit 6-Zylinder Turbodiesel, 195 kW/265 PS und 620 Nm Drehmoment spielt der X7 mit der für ihn leichten 2,7 Tonnen-Last. Weder beim Start noch während der Fahrt oder beim Überholen macht sich der Anhang bemerkbar. Bis zu 3,5 Tonnen dürfen an den Haken, damit also auch vollgepackte Drei-Pferdeanhänger.

Genüsslich zurücklehnen: Fahrassistenz total

Im Anhängerbetrieb können wir die Reise fast komplett den Assistenten überlassen, die vom Abstandstempomat bis zur Umsetzung der Geschwindigkeitsvorgaben alles umfasst. Für gemütliche Fahrten empfiehlt sich der sparsame Eco-adaptive-Modus. Alternativ gäbe es noch Komfort und Sport, in diesem Testwagen sogar mit M-Sportpaket. Am Ziel angekommen, hilft die Offroad-Einstellung "Snow" beim Einparken auf der nassen Wiese.

Neues Laserfernlicht: Taghelle Nacht

Bei eingeschaltetem Fernlicht wird auf einer Geschwindigkeit von circa 60 km/h zusätzlich zum LED-Fernlicht automatisch das Laser-Fernlicht zugeschaltet, das etwa 600 Meter weit leuchtet.

Fazit

Das SAV BMW X7 hat sich als Pferdeanhängerzugfahrzeug prächtig geschlagen und viel Spaß gemacht - Freude am Fahren in seiner schönsten Form. Der Preis von insgesamt 108.350 Euro für die Komplettausstattung liegt durchaus im Rahmen der Luxus-SUVs dieser Größenordnung.

