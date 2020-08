Berlin/ Mit der Booster Strategie abheben.

Mit der Auftaktveranstaltung durchstarten.

Am Donnerstag, 27.08.2020 findet die Online - Auftaktveranstaltung zur Erfolgs- DNA der Elite- Unternehmer statt. Angesprochen werden mit der Seminar- und Workshop - Reihe innovative und lösungsorientierte Unternehmer/- innen, Geschäftsführer/ -innen, Manager / - innen und Gründer/ - innen von Startups.

Im Fokus der Seminare und Workshops steht der Erfolg der Elite -Unternehmer und warum Steve Jobs von Apple, Bill Gates, Gründer von Microsoft, oder Elon Musk, Gründer von PayPal und Tesla, so erfolgreich sind und was diese Menschen antreibt.

Was ist die Erfolgs- DNA und warum konnte man eine Strategie draus entwickeln und konzeptionieren, welche auf jede Person übertragbar ist.

Werde Unternehmer der Zukunft oder anders gesagt, werde Unternehmer 4. 0 mit der Booster Strategie. Die Strategie für die Elite der Unternehmer.

Melde dich noch heute zur kostenlosen Auftaktveranstaltung für Donnerstag, 27.08.2020 von 17:30h bis 18:30h an.

Die Anmeldung erfolgt unter www.Booster-Strategie.de oder über WhatsApp 0160 59 79 621

Akademie für modernes Management (AFMM) ist eine Business Unit der Denkansporn GmbH.

Die AFMM ist eine Bildungseinrichtung, welche nicht nur ein Wissensvermittler, sondern auch ein Know- how- Partner, Entertainer, Trendsetter und Networking Plattform für die Teilnehmer ist. Die neue Generation der Studenten will auf eine Art und Weise angesprochen und behandelt werden, die vielen Akademikern und Bildungseinrichtungen noch fremd ist.

Die neue Generation der Lernenden gilt als anspruchsvoll, selbstbewusst, technikaffin und autodidaktisch veranlagt.

Aus diesem Grunde ist unsere Akademie mit ihren Seminaren für die Teilnehmer/- in ein Erlebnis mit langfristigem Nutzen und Wettbewerbsvorteil. Entsprechend erwarten die Teilnehmer umfassende Trainings- und Weiterbildungsmöglichkeiten aus einem Mix von Klassik und Digitalisierung.

