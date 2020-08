Noch näher am Kunden

HKL erweitert sein Centernetz in Berlin.

Adlershof, 3. August 2020 - Heute eröffnet das neue HKL Center am Groß-Berliner Damm 85 in Berlin-Adlershof. Auf rund 2.500 Quadratmetern bietet der Komplettdienstleister Service, Beratung und ein umfassendes Maschinen- und Gerätesortiment - darunter Radlader, Mini- und Kompaktbagger sowie Verdichtungstechnik in großer Stückzahl. In dem modernen Neubau befindet sich außerdem ein gut sortierter Baushop mit weiterem Equipment und Kleingeräten zum Kauf.

"Wir erweitern stetig unser Centernetz. Immer im Fokus dabei: die Nähe zum Kunden. Das Center in Berlin-Adlershof liegt in einem der größten und modernsten Technologie-Cluster der Welt. In Verbindung mit den Baustoffhandlungen in direkter Nachbarschaft finden unsere Kunden hier alles, was sie benötigen", sagt Max General, HKL Betriebsleiter Berlin-Adlershof.

Mit der Lage inmitten des Industriegebiets zwischen der A113 und dem Adlergestell, der längsten Straße Berlins, ist das neue HKL Center verkehrstechnisch gut angebunden. Insgesamt stellen jetzt 17 Standorte in Berlin und Brandenburg die jederzeitige Erreichbarkeit sicher; von Adlershof aus können Einsatzorte im Süden Berlins nun noch schneller beliefert werden.

HKL BAUMASCHINEN (www.hkl-baumaschinen.de) ist mit über 80.000 Baumaschinen, Baugeräten, Werkzeugen, Raumsystemen und Fahrzeugen der führende Vermieter in Deutschland, Österreich und Polen. Im Jahr 2019 erzielt das Familienunternehmen einen Umsatz von rund 400 Millionen Euro. Mit den Bereichen Mieten, Kaufen und Service ist HKL seit 50 Jahren ein verlässlicher Partner für Bau, Handwerk, Industrie und Kommunen. Über 150 Niederlassungen, mehr als 1.400 Mitarbeiter garantieren die Nähe zum Kunden und den schnellen Service vor Ort. HKL Raumsystem-Kompetenzcenter, HKL Arbeitsbühnen- und Teleskopcenter (ATC) sowie HKL Stromcenter führen zusätzlich erweiterte Sortimente an Containersystemen, für Arbeiten in der Höhe und für die mobile Stromversorgung von Baustellen.

