Welche Preise werden für SEO aufgerufen? Mit welchen Kosten müssen Unternehmen rechnen?

Die Frage nach den Kosten für SEO (https://www.primseo.de/seo-suchmaschinenoptimierung) ist nicht einfach zu beantworten. Längst hat sich herumgesprochen, dass marktschreierische Angebote wie "SEO für 99 Euro monatlich" keinen seriösen Hintergrund haben. Letztlich geht es für SEO Agenturen (https://www.primseo.de/seo-suchmaschinenoptimierung/seo-optimierung-preise-und-kosten) immer darum, dem Kunden ein individuelles Angebot zu unterbreiten. SEO Strategien orientieren sich immer an Zielvorgaben, Zielgruppe, Branche, Konkurrenzsituation und der Ausgangssituation. "Wo wollen Sie mit welchen Leistungen gefunden werden" - eine klassische Frage, die ganz zu Anfang einer Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und SEO Agentur steht. Und dennoch - der Preis für eine SEO Optimierung entscheidet darüber, welche Agentur den Zuschlag erhält. Dabei ist die Vergleichbarkeit der SEO Angebote für Auftraggeber eine große Herausforderung, setzt sie doch hohe Fachkenntnis voraus.

Kosten einer SEO Optimierung - Preise und Modelle

Neben dem Preis für eine SEO Optimierung gibt es unterschiedliche Modelle der Zusammenarbeit. Üblich ist die Monatspauschale. SEO Optimierung ist keine einmalige Aktion, die in wenigen Tagen durchgeführt wird. Meist ist die Zusammenarbeit auf mindestens 12 Monate angelegt. Der Preis für SEO Optimierung wird dabei in monatlichen Raten fällig. Die Kosten orientieren sich nach den Stundensätzen der SEO Agenturen. Hier sind zwischen 90 und 150 Euro pro Stunde üblich. Angebote sollten demnach nicht nur nachvollziehbar, sondern auch auf Stundensätzen basieren. Müssen "harte Keywords" mit hohem Suchvolumen "erobert" werden, kann die monatliche Rate schnell über 1.000 Euro liegen.

Wie finde ich die richtige Agentur für SEO Optimierung mit moderaten Preisen?

Eine ganz andere Frage ist die Leistungsfähigkeit der SEO Agentur. Nachvollziehbarkeit, Expertise und einschlägige Referenzen und auch die Sympathie sind hier entscheidend. Sind meine Ansprechpartner gut zu erreichen? Werden meine Nachfragen stets umfassend beantwortet und werde ich über die Umsetzung er SEO Strategie mit regelmäßigen Reportings auf dem Laufenden gehalten? Bei der Suche nach der passenden SEO Agentur ist neben dem Preis für die Optimierung auch Fachwissen und Bauchgefühl gefragt.

PrimSEO - Online Profilmarketing und Online Medizinmarketing. PrimSEO setzt auf Content Marketing durch Online Pressemitteilungen. Die Zukunft der Suchmaschinenoptimierung (SEO) liegt im inhaltlichen Bereich. Nur wer hochwertige und einzigartige Inhalte zu bieten hat, wird auch in Zukunft eine Rolle in der organischen Suche bei Google & Co. spielen. Das Unternehmen ist ein autorisiertes Beratungsunternehmen im Förderprogramm go-digital - www.bmwi-go-digital.de.

Firmenkontakt

PrimSEO GbR

Thomas Bippes

Breisgaustraße 25

76532 Baden-Baden

07221 / 217460 0

07221/ 217460 9

info@primseo.de

http://www.primseo.de

Pressekontakt

PrimSEO GbR

Andreas Bippes

Breisgaustraße 25

76532 Baden-Baden

07221 / 217460 2

07221/ 217460 9

presse@primseo.de

http://www.primseo.de

Suchmaschinenoptimierung,SEO Optimierung,SEO