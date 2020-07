Schutz vor Hagelschäden - Saisonale Verbraucherinformation der ERGO Versicherung

Tipps zu Prävention und Absicherung

Kurz, aber heftig: Hagelschauer dauern selten länger als eine Viertelstunde, hinterlassen aber trotzdem oft kaputte Dächer, Fassadenschäden oder verbeulte Autos. Die Eisklumpen bilden sich vermehrt in der warmen Jahreszeit, wenn Gewitterwolken aufziehen. Was Immobilien- und Autobesitzer vor und während eines Hagelschauers tun können und welche Versicherung im Ernstfall für die entstandenen Schäden aufkommt, wissen Peter Schnitzler und Frank Mauelshagen, Versicherungsexperten von ERGO.

Schutz vor Hagelschäden an Haus und Auto

Das weltweit bisher größte gefundene Hagelkorn hatte einen Durchmesser von 20 Zentimeter und ein Gewicht von 875 Gramm. Da zweifelt niemand an der Zerstörungskraft. Aber auch kleinere Exemplare können gefährlich sein: "Hagelkörner mit zwei Zentimeter Durchmesser rauschen mit rund 70 km/h zu Boden und können so leicht Schäden an Autos, Gärten oder Häusern verursachen", weiß Peter Schnitzler. Einige Vorsorgemaßnahmen helfen, um die Schäden in Grenzen zu halten. Da Hagelkörner häufig für Verstopfungen in der Regenrinne am Dach und damit für Überschwemmungen sorgen, rät Schnitzler Hausbesitzern, die Rinne regelmäßig zu reinigen beziehungsweise einen Dachdecker damit zu beauftragen. Sind Hagelschauer angekündigt: Markisen einfahren und bewegliche Gegenstände wie Sonnenschirme, Solarlampen oder Topfpflanzen in Sicherheit bringen. Pflanzen und Beete lassen sich bis zu einer bestimmten Hagelstärke durch spezielle Folien oder Vliesabdeckungen schützen. Solche Schutzabdeckungen gibt es zwar auch für Gartenmöbel oder den Grill, dennoch empfiehlt es sich, diese Gerätschaften ebenfalls sicher unterzustellen. "Entgegen der landläufigen Meinung ist es besser, Jalousien oder Rollläden offen zu lassen. Sie sind in der Regel empfindlicher als Fenster", so Schnitzler. Ausnahme: Die Rollläden sind aus Holz oder an den Fenstern gibt es Klappläden. Diese können Bewohner schließen, sie sind meist widerstandsfähiger als Fensterglas. Wer in der Gewittersaison in den Urlaub fährt, sollte vorbeugend sein Hab und Gut entsprechend sichern. Wenn es um das Auto geht, hilft laut Frank Mauelshagen nur eines: "Am sichersten ist es, das Auto in die Garage oder unter den Carport zu stellen. Zwar gibt es auch Hagelschutzfolien - im Notfall auch dicke Wolldecken, Pappe oder Luftpolsterfolie. Trotzdem können große Hagelkörner enormen Schaden verursachen."

Vom Hagelschauer überrascht?

Wer unterwegs von Hagel überrascht wird und zu Fuß unterwegs ist, der sollte sich schnellstmöglich eine Unterstellmöglichkeit beziehungsweise einen geschützten Ort suchen. Für den Weg dorthin gilt: Gesicht Richtung Boden, Kopf und Nacken mit den Händen schützen. Autofahrern, die in einen Hagelschauer geraten, rät Mauelshagen, die Geschwindigkeit zu reduzieren und - wenn möglich - Schutz unter einer Brücke, einem Vordach oder in einer öffentlichen Garage zu suchen. Wenn sich keine dieser Möglichkeiten bietet, ist es besser, anzuhalten und hinten Platz zu nehmen. "Aufgrund des Winkels zerbersten Glasschiebedach und Windschutzscheibe im Gegensatz zur Heckscheibe besonders schnell", weiß der Kfz-Experte.

Hagelschaden: Was tun und wer zahlt?

Ist das Unwetter vorbei, gilt es, das Haus auf mögliche Schäden zu überprüfen. Besonders wichtig ist das Dach: "Bleibt ein Leck im Dach unbemerkt und dringt dadurch Nässe ins Haus, kann das richtig teuer werden", so Schnitzler. Nach einem besonders schweren Hagel empfiehlt der Versicherungsexperte, einen Dachdecker mit der Überprüfung des Daches zu beauftragen. Auf keinen Fall selbst aufs Dach klettern, das ist zu gefährlich. Schäden am besten mit Fotos oder Videos dokumentieren und unverzüglich der Versicherung melden. Für Schäden am und um das Haus herum kommt die Wohngebäudeversicherung auf. Auch eine kostspielige Solaranlage auf dem Dach lässt sich in der Wohngebäudeversicherung mit absichern. Ist durch zerbrochene Fensterscheiben Wasser in Wohnräume gedrungen und hat beispielsweise Möbel beschädigt, dann springt die Hausratversicherung ein. Schnitzler weist darauf hin, dass Versicherte in regelmäßigen Abständen die Police überprüfen und gegebenenfalls anpassen sollten. Für eine zerbrochene Windschutzscheibe oder eine verbeulte Motorhaube als Folge von Sturm oder Hagel ist die Teilkaskoversicherung zuständig. Auch hier gilt: Die Schäden dokumentieren und umgehend der Versicherung melden. Gut zu wissen: "Ein Teilkaskoschaden führt nicht zur Rückstufung der Schadenfreiheitsklasse. Je nach Schadenshöhe wird jedoch eine vertraglich vereinbarte Selbstbeteiligung von der Entschädigung abgezogen", so Mauelshagen.

Anzahl der Anschläge (inkl. Leerzeichen): 4.583

Weitere Ratgeberthemen finden Sie unter www.ergo.com/ratgeber. Sie finden dort aktuelle Beiträge zur freien Nutzung.

Das bereitgestellte Bildmaterial darf mit Quellenangabe (Quelle: ERGO Group) zur Berichterstattung über die Unternehmen und Marken der ERGO Group AG sowie im Zusammenhang mit unseren Ratgebertexten honorar- und lizenzfrei verwendet werden.

Über die ERGO Group AG

ERGO ist eine der großen Versicherungsgruppen in Deutschland und Europa. Weltweit ist die Gruppe in 30 Ländern vertreten und konzentriert sich auf die Regionen Europa und Asien. Unter dem Dach der Gruppe agieren mit der ERGO Deutschland AG, ERGO International AG, ERGO Digital Ventures AG und ERGO Technology & Services Management vier separate Einheiten, in denen jeweils das deutsche, internationale, Direkt- und Digitalgeschäft sowie die globale Steuerung von IT und Technologie-Dienstleistungen zusammengefasst sind. 40.000 Menschen arbeiten als angestellte Mitarbeiter oder als hauptberufliche selbstständige Vermittler für die Gruppe. 2018 nahm ERGO 19 Milliarden Euro an Gesamtbeiträgen ein und erbrachte für ihre Kunden Brutto-Versicherungsleistungen in Höhe von 15 Milliarden Euro. ERGO gehört zu Munich Re, einem der weltweit führenden Rückversicherer und Risikoträger.

Mehr unter www.ergo.com

Firmenkontakt

ERGO Group AG

Dr. Claudia Wagner

ERGO-Platz 1

40198 Düsseldorf

0211 477-2980

claudia.wagner@ergo.de

http://www.ergo.com/verbraucher

Pressekontakt

HARTZKOM Strategische Markenkommunikation

Marion Angerer

Hansastraße 17

80686 München

089 998 461-18

ergo@hartzkom.de

http://www.hartzkom.de

ERGO Group, ERGO Versicherung, Hartzkom, Verbraucher, Hagel, Unwetter, Auto, Schaden, Hagelschaden, Versicherung, Hausbesitzer, Wetter, Gewitter, Imobilienbesitzer, Hagelschauer, Sommer