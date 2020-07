Wieder Summer Sale im Haus der Braut & Gentleman

Do, 07/30/2020 - 17:16

Wir bei Haus der Braut & Gentleman sind eines der beliebtesten Brautmodegeschäfte in Nordrhein-Westfalen. Wir kümmern uns seit über fünfzig Jahren, bereits in zweiter Generation, um Ihre individuelle Garderobe für die feierlichsten Augenblicke in Ihrem Leben. Neben Hochzeitskleidern führen wir sämtliche Artikel zur Brautausstattung sowie Anzüge für den Bräutigam.

Wir haben außerdem für alle eleganten Anlässe die passende Garderobe: Exklusive Abiballkleider aus London und Paris, junge, trendy Cocktailkleider und schöne Kleider für die Brautjungfern. In diesem Summer Sale haben wir Cocktailkleider um 50% reduziert und unsere Abendkleider um 30 - 50% - jetzt ist es eine gute Gelegenheit zu uns zu kommen.

Wir beraten Sie herzlich gerne nach Vereinbarung eines Termins und kümmern uns um Ihre individuellen Bedürfnisse und Ansprüche. Aufgrund von Corona haben wir geänderte Öffnungszeiten und eine reduzierte Anzahl Kunden kann im Geschäft bedient werden. Bitte haben Sie Verständniss. Durch unsere hauseigenen Schneiderinnen stimmen wir unsere Modelle auch auf Ihre Wünsche ab. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Das Haus der Braut & Gentleman ist seit 1969 das führende Fachgeschäft für festliche Mode in Mönchengladbach für Hochzeit, Kommunion und Abiball. Gewinner des ZankYou International Wedding Awards 2019.

