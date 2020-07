HVRS Hausverwaltung Region Stuttgart - Transparenz total!

Stuttgarter Hausverwaltung arbeitet mit modernsten Methoden in der Verwaltung von Wohnobjekten

"Wir lassen uns in die Karten schauen!" Das sagt Markus Rist, geschäftsführender Gesellschafter der HVRS Hausverwaltung Region Stuttgart GmbH. Der Stuttgarter Hausverwalter hat ein großes Ziel: die Kunden des Unternehmens können alle Unterlagen des Objektes, alle Rechnungen, alle Kontoauszüge und alle Vorgänge rund um die Uhr online einsehen. "Wir nutzen moderne Technik, um die Eigentümer der von uns betreuten Objekte allumfassend informieren zu können", sagt Markus Rist. Sein Unternehmen steht für totale Transparenz und für eine ehrliche und zuverlässige Objektbetreuung. Für ihn ist es selbstverständlich, dass die Kunden alles sehen dürfen. "Als ehrliche Hausverwaltung gibt es keinen Grund, irgendetwas nicht zu zeigen", schmunzelt der Immobilienverwalter, der die ersten Jahre seines Lebens unter dem Stuttgarter Fernsehturm verbracht hat. Das Unternehmen verwaltet Wohnungs-Eigentümergemeinschaften nach dem Wohnungseigentums-Gesetz. Die Kunden des Unternehmens erhalten eine schnelle und übersichtliche Jahresabrechnung. Das Protokoll der Eigentümerversammlung steht allen Eigentümern bereits bei der Heimfahrt von der Eigentümerversammlung zur Verfügung. Durch vorbeugende Kontrollen und regelmäßige Objektbesuche sorgt Herr Rist für einen guten Zustand der Immobilie.

Für Miethausbesitzer kümmert sich der Hausverwalter um deren Immobilien. Dabei deckt er alle kaufmännischen und technischen Aufgaben in der Verwaltung eines Mietobjektes ab. Ein besonderes Augenmerk legt er dabei auf eine sorgfältige Auswahl der Mieter. "Eine exakte Prüfung eines Mietinteressenten erspart viel Ärger", denn immer wieder gibt es Mietinteressenten, die nicht die Wahrheit sagen, egal aus welchen Gründen oder die nicht in eine Hausgemeinschaft passen. Auch für Mietshausbesitzer sorgt HVRS Hausverwaltung Region Stuttgart GmbH für Transparenz: für jede Immobilie erstellt er eine monatliche Abrechnung. Selbstverständlich sind auch hier alle Rechnungen, alle Kontoauszüge und alle Vorgänge online einsehbar.

"Was für viele andere die Zukunft ist, ist für uns Gegenwart: die digitale Hausverwaltung", äußert Herr Rist aus voller Überzeugung.

Das kleine Team kennt seine Kunden persönlich und pflegt diese Kundenbeziehung. "Mit unserem Ansatz werden wir viele weitere potenzielle Kunden aus der Region Stuttgart ansprechen. Wir sind in der Lage, weitere Objekte mit hoher Qualität zu verwalten. Wer in Stuttgart und Umgebung einen ehrlichen, zuverlässigen und transparenten Hausverwalter sucht, der ist bei uns richtig aufgehoben" freut sich HVRS Hausverwaltung Region Stuttgart GmbH Gründer Markus Rist bereits jetzt schon auf den nächsten Anrufer und die nächste Anfrage per E-Mail, damit ein weiterer potenzieller Kunde vom nicht alltäglich anzutreffenden Konzept überzeugt werden kann.

PIWI Privates Institut der Immobilienwirtschaft ist die Spezial-Unternehmensberatung nur für Hausverwalterinnen und Hausverwalter. Die Karlsruher Fachexperten beraten Hausverwaltungs-Firmen in zahlreichen betrieblichen Fragestellungen und veranstalten jährlich etwa 60 Fachseminare für Hausverwaltungs-Mitarbeiter.

Kontakt

PIWI Privates Institut der Immobilienwirtschaft GmbH

Birgit Schmeh

Haid-und-Neu-Straße 7

76131 Karlsruhe

0721 783 66 98-0

info@piwi-ka.de

http://www.piwi-ka.de

HVRS GmbH, Hausverwaltung reghion Stuttgart, Hausverwaltung Stuttgart, immobilienverwaltung Stuttgart, Mietverwaltung Stuttgart