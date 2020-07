Halbzeit im Mittelstandspreis für SK Hörakustik aus Frankenthal

Do, 07/30/2020 - 14:20

In einem Jahr voller Herausforderungen wieder auf der Jurystufe

Zum zweiten ist der Meisterbetrieb SK Hörakustik beim Großen Preis des Mittelstands erfolgreich mit dabei! Nach 2018 gelingt es dem Unternehmen erneut, in die Jury-Auswahl des Wettbewerbs zu gelangen: von 4.970 nominierten Teilnehmern verbleiben nun 553 Unternehmen, die um die Plätze auf dem Treppchen kandidieren. Darunter der Hörakustik-Betrieb aus Frankenthal. Jetzt heißt es für Inhaberin Sabine Köbel und 14 Teammitglieder durchstarten und "Daumen drücken".

Für den Mittelstand ist 2020 ein Jahr mit vielen Herausforderungen. Gerade jetzt will die Oskar-Patzelt-Stiftung mit dem Großen Preis des Mittelstands die Leistungen kleiner und mittlerer Unternehmen würdigen. Die lokalen Geschäfte, Handwerksbetriebe und Dienstleister sind das Rückgrat vieler Innenstädte und zudem ein Garant für Beschäftigung in Deutschland. So punkten beim Mittelstandspreis nicht nur Umsatzzahlen und Innovationen, sondern auch eine solide Basis für Arbeitsplätze und unternehmerisches Engagement.

Auch wenn der Fokus derzeit auf der Pandemie liegt: die Nachfrage nach allgemeinen Gesundheitsdienstleistungen ist hoch wie eh und je. Es gibt rund 6 Millionen Menschen mit Hörminderung in Deutschland, die nun vor völlig neuen Herausforderungen stehen: Das vermehrte Tragen von Mundschutz erschwert die Verständigung zusätzlich oder stört das Hörgerät hinter dem Ohr. Die SK Hörakustik reagiert sensibel und schnell auf diese veränderten Voraussetzungen und stellt mit verschiedenen Maßnahmen sicher, dass die Behandlung im Hörakustikbetrieb risikofrei abläuft. Nähere Informationen unter www.sk-hoerakustik.de.

Hörstörungen sind so unterschiedlich wie die Menschen, und die heutigen Hörsysteme sind so leistungsfähig, dass jeder seine ideale Lösung finden kann. SK Hörakustik hat hier Vorteile mit dem patentierten Verfahren zur Hörgeräteanpassung. Unter dem schönen Namen "amOhre" umfasst das Konzept ein individuelles Hörprofil, exakte Anpassung mit Hörtraining und Nachsorge. Im Portfolio des SK Hörakustik-Teams lockt eine ganze Bandbreite verschiedener Hörgeräte, darunter auch die kaum sichtbaren "Im-Ohr-Geräte".

SK Hörakustik hat sich darüber hinaus auf "Kinderhörwelten" spezialisiert, um angeborene oder erworbene Schwerhörigkeit zu lindern und zu beheben. Schon bei den Kleinsten kann man mit einem so genannten OAE-Screener feststellen, ob das Hörvermögen intakt ist. Besorgte Familien nehmen den kostenfreien Service gerne an, um eine möglichst frühe Diagnose zu erhalten. Viele weitere, individuell zugeschnittene Services und Produkte rund um gutes Hören findet man unter www.sk-hoerakustik.de.

Inhaberin Sabine Köbel ist Hörakustik-Meisterin und sieht sich als "Handwerkerin im Dienst der Gesundheit". Mit über 30-jähriger Erfahrung folgt sie mit Herzblut der rasanten Entwicklung der Branche und trägt als Fach-Referentin und Audiotherapeutin selbst dazu bei. Während die Technik innovativ voranschreitet, bleibt der Faktor Mensch zentral: Einfühlungsvermögen und persönliche Beratung stehen im Zentrum der Philosophie von SK Hörakustik.

Die Hörgeräteakustiker-Meisterin und Audiotherapeutin Sabine Köbel kann auf über 25-jährige Erfahrung in der Branche zurückblicken. Derzeit arbeiten 18 Mitarbeiter an drei Standorten an der stetigen Erweiterung des Leistungsspektrums. Ziel für SK-Hörakustik ist die Wiederherstellung oder Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit hörgeschädigter Menschen.

Kontakt

SK Hörakustik

Sabine Köbel

Schlossergasse 15

67227 Frankenthal

+49 (0) 6233 28011

+49 (0) 6233 24843

info@sk-hoerakustik.de

www.sk-hoerakustik.de

SK Hörakustik, Hörgeräte, Sabine Köbel, Hörakustik-Meisterin, Hörsysteme, Hörgeräteanpassung, Oskar-Patzelt-Stiftung, Hörakustik Frankenthal, Jurystufe