Neue Betreute Wohngemeinschaft für pflegebedürftige Senioren in Endersbach

Weinstadt-Endersbach, 30. Juli 2020. Mit einem neuen Angebot in Weinstadt-Endersbach für eine betreute Wohngemeinschaft richtet sich das Baden-Württembergische Pflegeunternehmen trivico GmbH an Pflegebedürftige und ihre Angehörige aus der Region. In der Bahnhofstrasse steht nun eine hochwertige, barrierefreie und seniorengerechte Wohnung zur Verfügung, die Seniorinnen und Senioren ein selbständiges und eigenverantwortliches Leben ermöglicht.

Selbstbestimmtes Leben im Alter ermöglichen

Insgesamt bietet diese Einrichtung Platz für 3 Mieter, die in der Wohnung über ein eigenes Zimmer verfügen. Alle Räume der Wohngemeinschaft sind barrierefrei zugänglich, die Größe ist variabel zwischen 21 und 25 Quadratmetern. Der Wohn-, Ess- sowie Küchenbereich ist offen gestaltet. Die Küche wurde so entworfen, dass alle Mieter nach ihren Fähigkeiten dort selbständig Haushaltstätigkeiten erledigen können. Bestandteil des Konzeptes sind auch gemeinsame Freizeitangebote. Weiterhin wird eine aktivierende und ganzheitliche Pflege bei Bedarf in den Tagesablauf integriert.

"Insbesondere für alleinstehende Menschen, die nicht mehr in einem Einzelhaushalt leben können, besteht durch dieses Angebot die Möglichkeit, mit einer professionellen Pflege-Begleitung im eigenen individuellen Umfeld zu leben. Ambulant betreute Wohngemeinschaften als Ergänzung bzw. Weiterentwicklung der wohnungsnahen ambulanten Angebote für hilfebedürftige Menschen haben sich bewährt", erklärt Sibylle Mülder, Geschäftsführerin der trivico GmbH zu dem neuen Angebot.

Über trivico GmbH

Sibylle Mülder, Geschäftsführerin der trivico GmbH, hat als private Casemanagerin seit fast zehn Jahren umfangreiche Erfahrung bei der Versorgung von volljährigen Pflegebedürftigen gesammelt. Aktuell betreut die Trivico GmbH rund 60 Pflegebedürftige in Baden-Württemberg und Bayern. www.trivico-gmbh.de

