Eiskalter Genuss: Sommerliche Saft-Slushies

Bonn, 30.07.2020 - Es ist Sommer! Nach zwei sehr heißen Jahren ist es in diesem Jahr eher wieder ein normaler Sommer für Deutschland. Doch egal, ob nun 30 oder 20 Grad, in den Sommermonaten steigt die Lust auf etwas Eisgekühltes. Mit nur wenigen Zutaten kann man leckere Fruchtsaft-Slushies selbst zubereiten. Sie sind schnell gemixt und nach nur etwa zwei Stunden kann man die kühle Leckerei bereits genießen. Unter den gefrorenen und halbgefrorenen Desserts zählen sie zu den leichteren Erfrischungen. Ein eisgekühlter Genuss - frisch, fruchtig und lecker!

Die meisten Menschen lieben den Sommer und alles, was er so mit sich bringt: Blauen Himmel, Sonnenschein, lange Abende, warme Temperaturen und naturlich Eis! Wer Eis gerne selber macht - auch ohne Eismaschine, fur den bietet sich die bunte Fruchtsaftpalette als idealer Partner an. Mit Fruchtsaft oder Nektar als Grundzutat kann man im Nu leckere, bunte Fruchtsaft Slushies zubereiten. Raffiniert kombiniert mit Kräutern, Gewurzen oder frischem Obst ergeben sich zahlreiche Geschmacksvarianten.

Wörtlich ubersetzt bedeutet Slush ubrigens Schneematsch, was die Konsistenz ziemlich genau beschreibt. Die Zutaten fur einen Slush werden fur etwa zwei Stunden tiefgekuhlt und dabei etwa halbstundlich durchgeruhrt. So bilden sich Kristalle und es entsteht die typische Slush- Konsistenz, die nicht so cremig ist wie beispielsweise die eines Sorbets. Die Kombinationsmöglichkeiten sind so vielseitig wie die Auswahl im Saftregal, egal ob fruchtig oder herb.

Fruchtsaft oder Nektar als Zutat - wo liegt der Unterschied?

Fruchtsäfte enthalten immer 100 Prozent Frucht. Die beliebtesten Fruchtsaftsorten sind Apfel- und Orangensaft, aber auch Traubensaft - zum Beispiel als Alternative zum Wein - findet immer mehr Fans. 100 Prozent Frucht heißt auch, dass nichts zugesetzt werden darf. Weder Zucker noch Farb- oder Konservierungsstoffe. Das ist per Gesetz in der Fruchtsaftverordnung geregelt.*

Doch nicht alle Fruchte wurden als 100-prozentiger Saft schmecken. Obstsorten, die als purer Saft zu dickflussig wären (wie Pfirsich oder Banane) oder die von Natur aus viel Säure enthalten (etwa Rhabarber oder Johannisbeere), werden als Fruchtnektar angeboten. Hier ist die Zugabe von Wasser und gegebenenfalls Zucker oder Honig erlaubt. Nektare erweitern so die große Geschmacksvielfalt im Saftregal.

Als Zutat fur den sommerlichen Slush eignen sich Fruchtsäfte und -nektare gleichermaßen gut. Hier zählt vor allem der persönliche Geschmack - und fur manch einen Slush-Fan vielleicht auch die Farbe.

Rezeptideen fur Fruchtsaft-Slushies

Himbeer-Rhabarber-Slush

Zutaten fur 4 Gläser:

500 ml Rhabarbernektar

50 g Zucker

100 g Himbeeren

Und so geht´s:

Rhabarbernektar, Zucker und Himbeeren purieren und durch ein Sieb passieren. Alles in einer flachen Metallschale in den Tiefkuhler stellen: Während des Gefrierens alle 30 Minuten mit einer Gabel umruhren, bis alles zu großen Kristallen erstarrt ist; bei -18 °C kann dies etwa 2 Stunden dauern.

Tipp: Wer es gerne prickeln mag, kann den Fruchtsaft- Slush noch mit etwas Mineralwasser, Sekt oder Tonic Water aufgießen.

Pfirsich-Orangen-Slush

Zutaten fur 4 Gläser:

1 Zitrone

40 g Zucker

300 ml Pfirsichnektar

300 ml Orangensaft

evtl. 1 Pfirsich fur die Dekoration

Und so geht´s:

Zitrone auspressen. Zusammen mit Pfirsichnektar, Orangensaft und Zucker purieren und durch ein feines Sieb passieren. Alles in einer flachen Metallschale in den Tiefkuhler stellen: Während des Gefrierens alle 30 Minuten mit einer Gabel umruhren, bis alles zu großen Kristallen erstarrt ist; bei -18°C kann dies etwa 2 Stunden dauern.

Tipp: Wer es gerne prickeln mag, kann den Fruchtsaft-Slush noch mit etwas Mineralwasser, Sekt oder Tonic Water aufgießen.

