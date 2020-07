Eclisse Schiebetüren bietet Ihnen hochflexible Schiebetür-Systeme, die unsichtbar in der Wand verlaufen.

Hochwertige Glasschiebetüren und formschöne Schiebetüren von Eclisse, die in der Wand verschwinden, bieten Ihnen eine bewährte Funktionsweise gepaart mit hochinnovativer Technik. Eclisse fertigt mit der Hilfe von hochqualitativen Materialien moderne Schiebetür-Einbaukasten-Systeme, welche vielseitige Anwendungsmöglichkeiten (Terrasse, Wohnraum, Büro, Raumteiler, Raumsparkonzepte etc.) bieten. Eines ist sicher: Im Speziellen für limitierte Wohn- und Büroflächen sind Eclisse Schiebetüren eine perfekte Lösung. Insbesondere eignen sich Glasschiebetüren und Schiebetürem, die in der Wand verlaufen, für eine platzsparende Raumaufteilung. Hinzu kommt, dass einzigartige Schiebetür-Design aus Norditalien, welches jede moderne Wohnraumambiente stilvoll aufwertet. Vor diesem Hintergrund können in der Wand laufende Schiebetüren aus dem Hause Eclisse herkömmliche Flügeltüren nicht nur umfassend ersetzen, sondern vor allem auch neue Freiräume für ein individuelles Wohnerlebnis schaffen.

Eclisse Schiebetüren & Glasschiebetüren

Eclisse Österreich

Perfektastraße 63

1230 Wien

Österreich

E-Mail: eclisse@eclisse.at

Homepage: https://www.eclisse.de

Telefon: +431 / 9616565

Pressekontakt

