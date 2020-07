enviaM ist Kundenliebling

Der ostdeutsche Energiedienstleister enviaM ist als eine der beliebtesten Marken mit dem Siegel "Kundenliebling 2020" ausgezeichnet worden. Das zeigt die aktuelle Studie von DEUTSCHLAND TEST in Kooperation mit dem Institut für Management und Wirtschaftsforschung. Bundesweit erreichten 15 regionale und überregionale Energieversorger, 56 Stadtwerke und sechs Ökostrom-Anbieter eine Platzierung im Test. In der Branchenkategorie "Energieversorger" gehört enviaM zur Top 10. Für das Ranking sammelten die Experten mehrere Millionen Kundenstimmen aus Onlinequellen zu mehr als 20.000 Marken aus 200 Branchen.

"Unsere Kunden wissen, dass sie mehr als Strom von uns bekommen. Das individuelle Gesamtpaket muss einfach passen", sagt Patrick Frenkel, Leiter Online-Management bei enviaM. "Digitale Kanäle gewinnen dabei zunehmend an Bedeutung. Daran richten wir unsere Kommunikationsmaßnahmen aus und entwickeln unsere digitalen Angebote stetig weiter."

Für die Studie berücksichtigten die Experten zwischen Januar und Dezember 2019 sowohl Online-Nachrichten als auch Social Media-Adressen nach vorab festgelegten Begriffen und Emojis. Darüber hinaus wurden die Likes auf Facebook, Instagram und Twitter erfasst. Die Erhebung enthält insgesamt 39 Millionen Nennungen, 1,4 Millionen Emojis sowie 56 Millionen Likes. Um die Beliebtheit einer Marke zu messen, wurden die gesammelten Daten zunächst in Textfragmente aufgeteilt. Im nächsten Schritt bewerteten die Experten die enthaltenen Aussagen zu Preis, Service sowie Qualität hinsichtlich Tonalität und Reichweite. Die daraus ermittelte Punktzahl bildet die Grundlage für das Ranking. Der Gewinner setzt mit 100 Punkten die Benchmark der jeweiligen Branche.

Die "Kundenlieblinge 2020" wurden in der Ausgabe 31/2020 von FOCUS-MONEY veröffentlicht.

https://blog.enviam.de/

www.facebook.com/enviaM

www.twitter.com/enviaM

www.instagram.com/enviam_gruppe/

www.linkedin.com/company/envia-mitteldeutsche-energie-ag

www.xing.com/companies/enviam-gruppe

Die enviaM-Gruppe ist der führende regionale Energiedienstleister in Ostdeutschland. Der Unternehmensverbund versorgt mehr als 1,3 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wärme und Energie-Dienstleistungen. Zur Unternehmensgruppe mit rund 3.300 Beschäftigten gehören die envia Mitteldeutsche Energie AG (enviaM), Chemnitz, sowie weitere Gesellschaften, an denen enviaM mehrheitlich beteiligt ist. Gemeinsam entwickeln sie das Internet der Energie in Ostdeutschland. Anteilseigner der enviaM sind mehrheitlich die E.ON SE sowie rund 650 ostdeutsche Kommunen. Die Anteilseigner sind sowohl unmittelbar als auch mittelbar über Beteiligungsgesellschaften an enviaM beteiligt.

Kontakt

envia Mitteldeutsche Energie AG

Josephine Sönnichsen

Chemnitztalstraße 13

09114 Chemnitz

0371 482-1737

Josephine.Soennichsen@enviam.de

http://www.enviaM-gruppe.de/presse

Kundenliebling