Bündnis ACLOUDster - gemeinsam stärker

Den Corona-Widrigkeiten zum Trotz

Viernheim, 30. Juli 2020 - Auch vier Monate nach ihrer Gründung durch das deutsche hundertprozentige Cloud-Unternehmen all4cloud und Ubister aus Frankreich hält die ACLOUDster-Allianz der weltweit besten SAP-Cloud-ERP-Partner erfolgreich zusammen und zeigt trotz der Herausforderungen durch COVID-19 ihre Stärke.

Bei regelmäßigen Onlinetreffen tauschten sich die CEOs der Mitgliedsunternehmen regelmäßig über Informationen bezüglich der Auswirkungen von COVID-19 auf Mitarbeiter, Kunden und Branchen rund um den Globus aus. So haben sie schnell Chancen erkannt und konnten Hilfe anbieten, sodass die Allianz weiter wächst: Dadurch haben sich die ursprünglichen neun Partner um drei aus Israel, Schweden und Australien erweitert. Damit ist das erste Dutzend vollständig und die globale Abdeckung des Bündnisses umfasst nun etwa 20 Länder.

Resilienz für die nächste Rezession

Vier Monate nachdem Rainer Zinow, Senior Vice President Product Management Small and Mid Sized Enterprises bei SAP, ACLOUDster auf Mallorca mit ins Leben gerufen hat, ist klar: Für SAP-Partner weltweit war es eine schwierige Phase. Viele mussten Teile ihrer Teams absetzen. Die ACLOUDster Alliance verbrachte währenddessen die Zeit damit, gemeinsam Strategien zu entwickeln, um ihre Widerstandsfähigkeit zu stärken. Mit diesen sollen die Mitglieder nicht nur überleben, sondern auch gedeihen, während sich die Welt auf die nächste Rezession vorbereitet. "Unternehmen sollten sich mit einer Rezession konfrontiert sehen und sich dabei auf das konzentrieren, was die widerstandsfähigsten Unternehmen in ähnlichen Situationen früher schon getan haben. Sich auf das Überleben zu fokussieren, ist keine Strategie, sondern bedeutet, einfach die weiße Flagge zu schwenken und sich der Angst zu ergeben", erläutert Greg Durrans, CEO von Orchard Houses Solutions, dem am schnellsten wachsenden Partner von SAP Business ByDesign in Großbritannien.

Von Effizienzsteigerung bis hin zu datengesteuerter Agilität: Das sind die Strategien

Die ACLOUDster-Partnerschaft vereinbarte, sich auf die folgenden belastbaren Strategien zu konzentrieren:

-Schnelle Schritte zur Verbesserung der operativen Effizienz: Das bedeutet, Kosteneindämmung nicht durch Kostensenkung, sondern durch Effizienzsteigerung. Die sofortige Automatisierung von Prozessen, um die Rentabilität und den Cashflow zu steigern, ist hier zentral. Diese Kostenverbesserungen ließen sich über den Abschwung hinaus aufrechterhalten. Und dank des Austauschs größerer Probedaten hat die Allianz Erkenntnisse gewonnen, welche es den Mitgliedern ermöglichten, schnellere Investitionsentscheidungen zu treffen.

-Umgang mit regulatorischer Unsicherheit & Unterbrechung der Lieferkette: Beispiellose staatliche Konjunkturpakete im Jahr 2020 sind im Durchschnitt dreimal so hoch wie 2008. Das Bündnis wird voraussichtlich lokale Unternehmen begünstigen und einen Rahmen schaffen, in dem neue Verhaltensmuster, wirtschaftliche Preisgestaltung und die Nachfrage nach widerstandsfähigen Cloud-basierten Lösungen die Mitgliedsunternehmen sofort in eine gute Position versetzen. Damit lässt sich von den Regierungsbemühungen profitieren, die Infrastrukturinvestitionen dienen.

-Umstellung auf Digital: Die Notwendigkeit, Geschäfte und Dienstleistungen digital abzuwickeln, hat dramatisch zugenommen und wird auch in Zukunft hoch bleiben. Von entscheidender Bedeutung hierbei: digitale Work-from-Home-Umgebungen (WFH). In einigen Branchen ermöglicht der Einsatz von vorübergehend Beschäftigten die Flexibilität der Arbeitskraft.

-Datengesteuerte Agilität schaffen: Mikrodatenüberwachung in Echtzeit und die Möglichkeit, Betriebspläne iterativ zu testen, während sich die Umgebung weiterentwickelt.

ACLOUDster wächst weiter

Eines ist klar: Die nächste Rezession ist eingetreten. Doch obwohl viele Partner nicht wussten, wo sie anfangen sollten, hat das Bündnis seine Konkurrenten in fast allen Metriken übertroffen. Und die ACLOUDster Führungskräfte sind schnell in der Lage, konkrete, umsetzbare Schritte zu unternehmen, um eine echte Widerstandsfähigkeit des Unternehmens zu gewährleisten. "Bei der Umsetzung der Strategien innerhalb des Bündnisses haben wir uns zusammengetan, um Möglichkeiten für Wachstum zu entdecken", so Henrik Hausen, Mitbegründer der Allianz und all4cloud-CEO. "Trotz des wirtschaftlichen Abschwungs durch COVID-19 haben die ACLOUDster-Mitglieder mehr als 30 neue Kunden gewonnen sowie ihre Bemühungen um eine operative Zusammenarbeit intensiviert. Dies spiegelt ein verbindliches Vertrauen in die Zukunft wider." Damit verzeichnet ACLOUDster 600 Kunden, 20.000 Endnutzer, mehr als 150 sehr kompetente Berater und Entwickler, 40 Best Partner Awards in den letzten zehn Jahren und mehr als 80 vorkonfigurierte oder Business-Add-Ons. Die Mitglieder von ACLOUDter stärken weiterhin die Partnerschaften und sind stolz darauf, Teil dieser Geschichte zu sein.

KURZPROFIL all4cloud

SAP Cloud ERP verstehen, beraten, machen!

Mehr als 200 Mittelständler vertrauen uns und der führenden Cloud-ERP-Lösung von SAP: SAP Business ByDesign. Wir überzeugen unsere mittelständischen Kunden durch Prozessverständnis, Branchenexpertise und eine einzigartige Cloud DNA. Wir sind die Experten in der Cloud ERP Welt. Folgen Sie uns in die Cloud.

